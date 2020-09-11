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    Шевченко потрапив до топ-100 найдорожчих трансферів в історії футболу (відео)

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    Шевченко у формі гранду англійського футболу&nbsp;&laquo;Челсі&raquo;&nbsp; - Шевченко потрапив до топ-100 найдорожчих трансферів в історії футболу (відео)
    Шевченко у формі гранду англійського футболу «Челсі» 
    Світлина - transfermarkt

    Нині Шевченко тренує збірну України з футболу

    Наставник збірної України Андрій Шевченко увійшов до генерації з найбільш дорожчих трансферів в історії футболу, складеної спеціалізованим порталом Transfermarkt.

    Шевченко розмістився на 99-у місці у рейтингу. Перехід українця з «Мілана» в «Челсі» обійшовся лондонцям у 43,88 млн євро.

    Сотню замкнув перехід Робіньо з «Реалу» в «Манчестер Сіті» (43). На 98 сходинці опинився трансфер Жоелінтона, який перейшов з «Хоффенхайма» в «Ньюкасл» (44).

    На вершині рейтингу трансфер Неймара з «Барселони» в «ПСЖ» (222 млн євро), далі перехід Едена Азара з «Челсі» в «Реал» (160) і трансфер Кіліана Мбаппе з «Монако» в «ПСЖ» (145 плюс 35 млн в якості потенційних бонусів).

    Примітно, що період виступів Шевченка у «Челсі» був найменш успішним для нападника: він відіграв 77 матчів, в яких забив 22 голи. У складі «Динамо» Шевченко зіграв 114 матчів та забив 53 голи. За італійський «Мілан» українець має 175 голів в 322 матчах.

    Читайте також: «ПСЖ» без низки основних гравців зазнав першого фіаско в новому сезоні.

    Джерело: Transfermarkt

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