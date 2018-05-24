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    Ролан Гаррос. Долгополов у першому колі зустрінеться з десятикратним чемпіоном турніру

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    Долгополов і Надаль. Фото: БТУ - Ролан Гаррос. Долгополов у першому колі зустрінеться з десятикратним чемпіоном турніру
    Долгополов і Надаль. Фото: БТУ

    Cвій найкращий результат в Парижі українець показав в сезонах 2010-2011

    Єдиний представник України у чоловічому розряді Відкритого чемпіонату Франції Олександр Долгополов на старті зустрінеться з десятикратним чемпіоном турніру.

    Суперником українця у першому колі став лідер світового тенісу Рафаель Надаль (Іспанія).

    Олександр Долгополов двічі обігравав іспанця (на харді і на траві) і програв в семи зустрічах.

    В останній раз суперники зіграли один проти одного також на турнірі Grand Slam - на Відкритому чемпіонаті США в четвертому колі, де Надаль здобув впевнену перемогу.

    Cвій найкращий результат в Парижі українець показав в сезонах 2010-2011, коли пробився в третій раунд.

    В цьому році Долгополов стартував всього на п'яти турнірах і виграв п'ять матчів.

    У свою чергу Із суперницями українських тенісисток можна ознайомитися за цим посиланням.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ролан Гаррос Олександр Долгополов
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