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    «Рома» Моурінью зазнала нищівної поразки в Норвегії

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    Норвезький клуб створив сенсацію - «Рома» Моурінью зазнала нищівної поразки в Норвегії
    Норвезький клуб створив сенсацію
    Фото: УЄФА

    Італійська команда вперше за португальського тренера пропустила шість голів

    Суперники «Зорі» по груповому турніру Ліги конференцій «Буде-Глімт» і «Рома» завершили матч 3-го туру. Гра завершилася сенсаційною перемогою норвезького клубу – 6:1.

    Неприємності для «Роми» розпочалися вже на старті зустрічі. Голи Ботхейма і Берга змусили «Рому» йти відіграватися. Сайоль скоротив рахунок до перерви, але в другому таймі «Буде-Глімт» повність переграв гостей з Італії. Ботхейм, Сольбаккен, Пеллегріно і знову Сольбаккен довели рахунок да непристойного.

    «Рома» вперше пропустила шість голів після того, як команду очолив Жозе Моурінью.

    «Буде-Глімт» набрав сім очок в трьох матчах і займає перше місце в таблиці групи C. «Рома» (6) розташовується на другому місці.

    Софійський ЦСКА набрав одне очко, «Зоря» – 0. Болгарський і український клуби в цей час зустрічаються один з одним.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Рома» Моурінью зазнала нищівної поразки в Норвегії