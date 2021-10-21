«Рома» Моурінью зазнала нищівної поразки в Норвегії

Італійська команда вперше за португальського тренера пропустила шість голів

Суперники «Зорі» по груповому турніру Ліги конференцій «Буде-Глімт» і «Рома» завершили матч 3-го туру. Гра завершилася сенсаційною перемогою норвезького клубу – 6:1.

Неприємності для «Роми» розпочалися вже на старті зустрічі. Голи Ботхейма і Берга змусили «Рому» йти відіграватися. Сайоль скоротив рахунок до перерви, але в другому таймі «Буде-Глімт» повність переграв гостей з Італії. Ботхейм, Сольбаккен, Пеллегріно і знову Сольбаккен довели рахунок да непристойного.

«Рома» вперше пропустила шість голів після того, як команду очолив Жозе Моурінью.

«Буде-Глімт» набрав сім очок в трьох матчах і займає перше місце в таблиці групи C. «Рома» (6) розташовується на другому місці.

Софійський ЦСКА набрав одне очко, «Зоря» – 0. Болгарський і український клуби в цей час зустрічаються один з одним.