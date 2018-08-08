Романчук виграв друге золото чемпіонату Європи-2018
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Михайло Романчук
Українець першим дістався до фінішу в запливі на 800 метрів
Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи в Глазго в запливі на 800 метрів вільним стилем.
Українець більш ніж на дві секунди випередив італійця Грегоріо Пальтріньєрі і німця Флоріана Веллброка.
Нагадаємо, в кваліфікації українець також став першим.
Для українця це вже третя медаль на змаганнях.
Раніше він став першим в запливі на 400 і другим - на 1500 метрів.
Раніше вдень бронзу вибороли стрибуни у воду Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік.
Джерело: xsport.ua