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    Романчук виграв друге золото чемпіонату Європи-2018

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    Михайло Романчук - Романчук виграв друге золото чемпіонату Європи-2018
    Михайло Романчук

    Українець першим дістався до фінішу в запливі на 800 метрів

    Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи в Глазго в запливі на 800 метрів вільним стилем.

    Українець більш ніж на дві секунди випередив італійця Грегоріо Пальтріньєрі і німця Флоріана Веллброка.

    Нагадаємо, в кваліфікації українець також став першим.

    Для українця це вже третя медаль на змаганнях.

    Раніше він став першим в запливі на 400 і другим - на 1500 метрів.

    Раніше вдень бронзу вибороли стрибуни у воду Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік.

    Джерело: xsport.ua

    водні види спорту Михайло Романчук плавання
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