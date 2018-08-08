Романчук виграв друге золото чемпіонату Європи-2018



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Михайло Романчук

Українець першим дістався до фінішу в запливі на 800 метрів

Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи в Глазго в запливі на 800 метрів вільним стилем.

Українець більш ніж на дві секунди випередив італійця Грегоріо Пальтріньєрі і німця Флоріана Веллброка.

Нагадаємо, в кваліфікації українець також став першим.

Для українця це вже третя медаль на змаганнях.

Раніше він став першим в запливі на 400 і другим - на 1500 метрів.

Раніше вдень бронзу вибороли стрибуни у воду Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік.

Джерело: xsport.ua