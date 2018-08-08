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    Українці Кесар і Оліферчік виграли бронзу на чемпіонаті Європи-2018 зі стрибків у воду

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    Станіслав Оліферчік та&nbsp;Вікторія Кесар - Українці Кесар і Оліферчік виграли бронзу на чемпіонаті Європи-2018 зі стрибків у воду
    Станіслав Оліферчік та Вікторія Кесар

    Наша пара поступилася лише німцям і британцям

    Українська пара Вікторія Кесар / Станіслав Оліферчік стала бронзовими призерами чемпіонату Європи-2018 в Глазго.

    У фіналі змагання з синхронних стрибків у воду з триметрового трампліну в змішаних командах наша пара набрала 291.81 бали, поступившись лише британської парі Грейс Рід / Росс Хаслам (308.67 балів) і німцям Тіні Пунзель і Лу Массенбергу (313.50 балів).

    Нагадаємо, днем раніше Андрій Говоров захистив звання чемпіона Європи.

    Раніше українська синхроністка Єлизавета Яхно завоювала свою сьому медаль чемпіонату Європи-2018.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи водні види спорту стрибки у воду Збірна України
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