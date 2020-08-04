Роналду до чемпіонства «Ювентуса» зробив собі дарунок на 8 мільйонів доларів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Кріштіану Роналду багата колекція автівок Світлина - Instagram Кріштіану Роналду

Автівку, яку купив футболіст, випущено всього у 10 екземплярах

Португальський нападник італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк новеньким суперкаром.

Кріштіану завершив купівлю ексклюзивної Bugatti Centodieci, пише Tuttosport. Таким чином CR7 зробив собі подарунок за чемпіонство «Ювентуса».

Зазначається, що автівка буде пофарбована у чорно-білий колір.

Bugatti Centodieci був створений, щоб відсвяткувати 110 років з дня заснування бренду. Автомобіль побудований на основі Chiron (яким Роналду вже володіє), максимальна швидкість становить 380 км/год з прискоренням від 0 до 100 км/год за 2,4 секунди. Всього випущено 10 екземплярів суперкару.

Футболісту доведеться почекати до 2021 року, коли йому доставлять машину. Вартість забавки – 8 мільйонів євро.

«Ювентус» достроково став чемпіоном Італії вдев'яте поспіль. Загалом «б’янко-нері» 36 разів тріумфували у національній першості та лідирують за кількістю здобутих «скудетто».

Читайте також: Оприлюднено список найбагатших спортсменів десятиріччя