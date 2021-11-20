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    «Шахтар» здолав «Рух» і наздогнав «Динамо» в чемпіонаті України

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    «Шахтар» здолав «Рух» і наздогнав «Динамо» в чемпіонаті України
    фото з відкритих джерел

    «Гірники» врятували матч на останніх хвилинах зустрічі

    Донецький «Шахтар» зіштовхнувся з великими труднощами в матчі 15 туру чемпіонату України. В грі проти львівського «Руху» команда Роберто Де Дзербі лише на останніх хвилинах зуміла забили переможні м’ячі.

    Тотальна перевага «гірників» у володінні м’ячем розбивалася о добре побудований захист львів’ян. «Рух» навіть не думав про контргру, зате в захисті гравці господарів поля діяли дуже уважно. Їхні плани на нічию змарнував Маркос Антоніо, котрому в кінці зустрічі вдався удар з-за меж штрафного майданчика.

    Коли «Шахтар» повів у рахунку, «Рух» змушений був бігти відіграватися й наразився на контратаку. Її реалізував Тете – 0:2.

    «Шахтар» після 15 турів набрав 38 очок і порівнявся з «Динамо», яке напередодні перемогло «Чорноморець» – 6:1.

    В іншому матчі туру «Зоря» зазнала поразки від «Львова» – 1:2.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» здолав «Рух» і наздогнав «Динамо» в чемпіонаті України