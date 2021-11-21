Ібрагімович встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Італії

Нападник «Мілана» відзначився дублем у грі з «Фіорентиною»

У матчі 12 туру чемпіонату Італії між «Фіорентиною» та «Міланом» червоно-чорні зазнали першої поразки в сезоні – 3:4.

«Фіорентина» до 60-ї хвилини вела з перевагою у 3 голи, після чого нападник «Мілана» Златан Ібрагімович відіграв 2 м'ячі. Як повідомляє Opta, форвард став найстаршим гравцем, який оформляв дубль у Серії А. Вік шведа становить 40 років і 48 днів. Златан також є першим футболістом у віці 40 і більше років, який забив не менше 2 голів у матчі топ-5 ліг Європи у 21 столітті.

Більше того, швед — третій найстарший автор голу в історії Серії А, він обійшов П'єтро Верховода, який забивав у вищому дивізіоні чемпіонату Італії у віці 40 років та 47 днів. У більш зрілому віці у Серії А забивали лише Алессандро Костакурта та Сільвіо Піолі.