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    Ібрагімович встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Італії

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    Златан Ібрагімович встановив рекорд чемпіонату Італії - Ібрагімович встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Італії
    Златан Ібрагімович встановив рекорд чемпіонату Італії
    фото з відкритих джерел

    Нападник «Мілана» відзначився дублем у грі з «Фіорентиною»

    У матчі 12 туру чемпіонату Італії між «Фіорентиною» та «Міланом» червоно-чорні зазнали першої поразки в сезоні – 3:4.

    «Фіорентина» до 60-ї хвилини вела з перевагою у 3 голи, після чого нападник «Мілана» Златан Ібрагімович відіграв 2 м'ячі. Як повідомляє Opta, форвард став найстаршим гравцем, який оформляв дубль у Серії А. Вік шведа становить 40 років і 48 днів. Златан також є першим футболістом у віці 40 і більше років, який забив не менше 2 голів у матчі топ-5 ліг Європи у 21 столітті.

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    Більше того, швед — третій найстарший автор голу в історії Серії А, він обійшов П'єтро Верховода, який забивав у вищому дивізіоні чемпіонату Італії у віці 40 років та 47 днів. У більш зрілому віці у Серії А забивали лише Алессандро Костакурта та Сільвіо Піолі.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Мілан» Златан Ібраґімовіч
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    Ібрагімович встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Італії