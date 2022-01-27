«Динамо» знайшло підсилення в Німеччині

Кияни зацікавилося сербом з «Гоффенгайма» Гачиновичем

Півзахисник німецького «Гоффенгайма» Міят Гачинович може стати гравцем київського «Динамо». Про інтерес до футболіста з боку українського клубу повідомляє Tuttomercatoweb.

Відомо також, що гравця збірної Сербії хочуть бачити в своїх лавах іспанський «Кадіс» та італійська «Салернітана».

За національну команду 26-річний Гачинович провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі.

За «Гоффенгайм» футболіст виступає з літа 2020 року. До цього він грав за «Айнтрахт» із Франкфурта. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у €2,8 млн.

Гачинович цього сезону провів лише 6 матчів за «Гоффенгайм», у яких віддав одну гольову передачу. Востаннє серб виходив на поле 26 жовтня 2021 року.

Тим часом молодий гравець «Динамо» Самба Діалло спровокував бійку в товариському матчі.