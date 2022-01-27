  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Динамо» знайшло підсилення в Німеччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міят Гачинович втратив місце в складі німецького клубу - «Динамо» знайшло підсилення в Німеччині
    Міят Гачинович втратив місце в складі німецького клубу
    фото з відкритих джерел

    Кияни зацікавилося сербом з «Гоффенгайма» Гачиновичем

    Півзахисник німецького «Гоффенгайма» Міят Гачинович може стати гравцем київського «Динамо». Про інтерес до футболіста з боку українського клубу повідомляє Tuttomercatoweb.

    Відомо також, що гравця збірної Сербії хочуть бачити в своїх лавах іспанський «Кадіс» та італійська «Салернітана».

    За національну команду 26-річний Гачинович провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі.

    За «Гоффенгайм» футболіст виступає з літа 2020 року. До цього він грав за «Айнтрахт» із Франкфурта. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у €2,8 млн.

    Гачинович цього сезону провів лише 6 матчів за «Гоффенгайм», у яких віддав одну гольову передачу. Востаннє серб виходив на поле 26 жовтня 2021 року.

    Тим часом молодий гравець «Динамо» Самба Діалло спровокував бійку в товариському матчі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Гоффенгайм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Динамо» знайшло підсилення в Німеччині