Роналду встановив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів

Португалець став першим футболістом, який забив у всіх матчах групового етапу

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду відзначився голом у поєдинку з «Боруссією» Дортмунд та увійшов в історію Ліги чемпіонів. Для «Реала» матч вже не мав турнірного значення, однак команда Зінедіна Зідана швидко забила два голи, а одним з героїв став Роналду. У підсумку зоряний португалець відзначився голом у



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Роналду приймає привітання

Португалець став першим футболістом, який забив у всіх матчах групового етапу

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду відзначився голом у поєдинку з «Боруссією» Дортмунд та увійшов в історію Ліги чемпіонів.

Для «Реала» матч вже не мав турнірного значення, однак команда Зінедіна Зідана швидко забила два голи, а одним з героїв став Роналду.

У підсумку зоряний португалець відзначився голом у кожному з шести поєдинків нинішнього групового турніру.

Він став першим гравцем, кому підкорилося це досягнення. Роналду у шести зустрічах забив 9 голів.

Водночас, у чемпіонаті Іспанії справи у Кріштіану йдуть значно гірше – всього два забиті м'ячі.

Роналду у плані голів у кожному матчі групового етапу міг обігнати Неймар, але форвард «ПСЖ» напередодні не забив у ворота «Баварії», передає sportarena.com.

Нагадаємо, що Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом планети, а не Роналду.

Також була інформація, що Кріштіану хоче покинути «Реал» заради «ПСЖ».