Кріштіану Роналду може стати одноклубником Мессі у французькому гранді
Парижани зацікавлені у переході португальця у найближче трансферне вікно
Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду досі перебуває у сфері інтересів «Парі Сен-Жермен», повідомляє журналіст Флоріан Плеттенбург. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенбург у своєму Twitter.
Парижани досі зацікавлені у переході португальця взимку. Але радник «Парі Сен-Жермен» Луїш Кампуш занепокоєний цим можливим трансфером, оскільки хоче скоротити склад та зробити його молодшим.
Також «Челсі» не проти підписати Роналду, особливо це цікаво новому власнику Тодду Боелі. Повернення Кріштіану в «Спортинг» залежить від рішення «Манчестер Юнайтед».
Була інформація, що велика група гравців «Манчестер Юнайтед» розчарована поведінкою Роналду протягом останніх тижнів.
Нагадаємо, за «Парі Сен-Жермен» виступає аргентинський нападник Ліонель Мессі, з яким пов'язують найбільш яскраві футбольні протистояння Кріштіану Роналду.
Раніше Кріштіану Роналду дав скандальне інтерв'ю, в якому розкритикував тренерів «Манчестер Юнайтед».
Також повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».
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