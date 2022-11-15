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Кріштіану Роналду може стати одноклубником Мессі у французькому гранді

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кріштіану Роналду може стати одноклубником Мессі у французькому гранді
«Манчестер Юнайтед» розчарований поведінкою Роналду
фото з відкритих джерел

Парижани зацікавлені у переході португальця у найближче трансферне вікно

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду досі перебуває у сфері інтересів «Парі Сен-Жермен», повідомляє журналіст Флоріан Плеттенбург. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенбург у своєму Twitter.

Парижани досі зацікавлені у переході португальця взимку. Але радник «Парі Сен-Жермен» Луїш Кампуш занепокоєний цим можливим трансфером, оскільки хоче скоротити склад та зробити його молодшим.

Також «Челсі» не проти підписати Роналду, особливо це цікаво новому власнику Тодду Боелі. Повернення Кріштіану в «Спортинг» залежить від рішення «Манчестер Юнайтед».

Була інформація, що велика група гравців «Манчестер Юнайтед» розчарована поведінкою Роналду протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, за «Парі Сен-Жермен» виступає аргентинський нападник Ліонель Мессі, з яким пов'язують найбільш яскраві футбольні протистояння Кріштіану Роналду.

Раніше Кріштіану Роналду дав скандальне інтерв'ю, в якому розкритикував тренерів «Манчестер Юнайтед».

Також повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Парі Сен-Жермен Кріштіану Роналду

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