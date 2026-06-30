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Росіян та білорусів допустили до усіх ковзанярських змагань у «нейтральному» статусі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Росіян та білорусів допустили до усіх ковзанярських змагань у «нейтральному» статусі
Російська фігуристка Аделія Петросян зможе виступати на міжнародних змаганнях
фото: іnstagram

Спортсменів з країн-агресорів повернули у фігурне катання, ковзанярський спорт і шорт-трек

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив росіян та білорусів в «нейтральному» статусі до змагань під своєю егідою в фігурному катанні, шорт-треку і ковзанярському спорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ISU.

Заборона на участь представників Росії та Білорусі у фігурному катанні, шорт-треку і ковзанярському спорті тривала від початку повномасштабного вторгнення до сезону 2025/26. Минулого року ISU частково послабив обмеження, допустивши «обмежену» кількість спортсменів лише до кваліфікаційних змагань на Олімпійські ігри у «нейтральному» статусі.

Тепер Росію і Білорусь допустити до усіх змагань під егідою ISU в сезоні 2026/27 без використання прапору і гімну. Участь також залежатиме від відсутності доказів порушення «нейтрального» статусу.

Таким чином спортсмени з Росії та Білорусі зможуть потрапити на чемпіонати Європи та світу з фігурного катання. Натомість вони не встигають отримати квоти на участь у Гран-прі, оскільки розподіл місць у турнірах вже відбувся.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею на льоду не включила Росію до списку учасників Чемпіонату світу 2027 року в Німеччині – попри те, що в травні скасувала заборону на участь команд РФ та Білорусі в змаганнях сезону 2026–2027 років.

В організації пояснили: скасування заборони не означає автоматичного повернення до змагань – право на участь розглядатиметься окремо для кожної події. Росія вшосте поспіль пропустить чемпіонат світу з хокею – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році федерація відстороняла її щороку.

Теги: фігурне катання ковзанярський спорт шорт-трек

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