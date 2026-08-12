Кохан знову з медаллю: факти про його бронзу на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026

Розбираємо детальніше успішний виступ українського молотобойця

Михайло Кохан здобув бронзову медаль у метанні молота на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі. «Главком» зібрав п'ять цікавих фактів про його виступ на континентальній першості.

1. Кульмінація проривного сезону Кохана

Чемпіонат Європи у Бірмінгемі став кульмінацією одного з найкращих сезонів у кар'єрі Михайла Кохана. Українець протягом року демонстрував стабільно високі результати, а головною вершиною став особистий рекорд у 82,38 м. Цей результат Кохан показав на змаганнях у США та вперше у кар'єрі подолав позначку 82 метрів. Окрім особистого рекорду, ще три його результати цього сезону входять до десятки найкращих у кар'єрі українця.

Такі показники дозволили Кохану підійти до Чемпіонату Європи серед лідерів світового метання молота. Перед стартом фіналу українець посідав третє місце у світовому рейтингу, що підкреслювало його статус одного з головних претендентів на медаль.

2. Друга поспіль бронза Кохана на чемпіонатах Європи

Для Михайла Кохана ця медаль стала вже другою поспіль бронзою чемпіонатів Європи. На попередній континентальній першості у Римі в 2024 році українець також завершив фінал на третьому місці. І тоді його виступ розвивався за дуже схожим сценарієм.

Кохан невдало розпочав змагання, але вже у третій спробі показав 80,10 м та піднявся на проміжне друге місце. Найкращий результат українець продемонстрував ближче до завершення фіналу, і у п'ятій спробі він метнув молот на 80,18 м. У Бірмінгемі історія фактично повторилася, адже його медальна спроба у 79,49 м була виконана у п'ятому підході, а шоста була нерезультативною.

3. Кохан отримав незвичну для метання молота жовту картку

Одним із найдивніших епізодів фіналу стала жовта картка, яку Михайло Кохан отримав під час другої спроби. Такі попередження значно частіше асоціюються з біговими дисциплінами, де спортсмени можуть отримувати картки за різні порушення регламенту. У технічних видах легкої атлетики подібна ситуація трапляється значно рідше, тому епізод одразу привернув увагу.

Попередження було пов'язане з правилом World Athletics щодо неспортивної поведінки. Воно передбачає покарання за дії, які можуть розцінюватися як неспортивна поведінка, симуляція або неповага до офіційних осіб. Сам Кохан після фіналу не став називати конкретну причину покарання та зазначив, що ще має розібратися в ситуації.

4. Перша поява Кохана у Великій Британії – і одразу медаль

У бронзовій медалі Кохана є ще одна цікава деталь. До чемпіонату Європи у Бірмінгемі українець жодного разу не виступав на змаганнях рівня World Athletics у Великій Британії. Попри величезну кількість міжнародних стартів у кар'єрі, арени Туманного Альбіону досі залишалися для нього незвіданою територією.

Дебют виявився максимально вдалим: перший великий старт Кохана у Великій Британії завершився медаллю чемпіонату Європи.

5. Кохан продовжив незвичну бронзову традицію України на Євро

Бронза Михайла Кохана має цікаве продовження і в контексті виступів усієї збірної України. Українська команда вже не вперше розпочинає Чемпіонат Європи з легкої атлетики із бронзової медалі. У попередні роки ця тенденція повторювалася настільки часто, що її можна назвати своєрідною традицією.

На Чемпіонаті Європи 2024 у Римі першою медаллю України стала бронза Людмили Оляновської у спортивній ходьбі. Двома роками раніше, на Євро-2022 у Мюнхені, Україна також відкрила медальний рахунок бронзою: Андрій Проценко здобув третє місце у стрибках у висоту, а Михайло Кохан – у метанні молота. Ще раніше, на Чемпіонаті Європи 2018 у Берліні, першою медаллю України також стала бронза, яку здобув Сергій Нікіфоров у стрибках у довжину.

Нагадаємо, що під час першого змагального дня Чемпіонату Європи 2026 п'ять українців з'явилися на стадіоні в Бірмінгемі.