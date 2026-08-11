Дорослі російські кьорлінгісти пропустять всі міжнародні турніри до кінця 2026 року

Рада World Curling дійшла висновку, що повернення дорослих російських спортсменів створюватиме ризики для цілісності змагань

10 серпня Рада Всесвітньої федерації кьорлінгу (World Curling) ухвалила рішення продовжити відсторонення дорослих російських спортсменів від міжнародних змагань до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Під час ухвалення рішення World Curling врахувала останні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), позиції національних федерацій – членів World Curling, а також організаторів міжнародних змагань, запланованих на 2026 рік.

За підсумками розгляду Рада World Curling дійшла висновку, що повернення дорослих російських спортсменів до міжнародних змагань наразі створюватиме суттєві ризики для цілісності змагань. У федерації наголосили на своїй відповідальності за проведення турнірів у безпечному та справедливому середовищі для всіх учасників.

Відсторонення російських дорослих спортсменів від міжнародних змагань з кьорлінгу діє з 2022 року. Водночас у січні 2026 року World Curling дозволила російським і білоруським юніорам повернутися до міжнародних змагань. Це рішення не поширювалося на дорослі збірні, відсторонення яких залишалося чинним.

Окремо федерація повідомила, що Федерація кьорлінгу Росії оскаржує своє відсторонення у Спортивному арбітражному суді (CAS). Рішення у цій справі очікується найближчим часом.

Нагадаємо, 28 липня Національний олімпійський комітет України розпочав процедуру оскарження рішення МОК від 7 липня щодо тимчасового поновлення прав Олімпійського комітету Росії.