Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мудрик визначився зі своїм майбутнім у «Челсі» – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Мудрик визначився зі своїм майбутнім у «Челсі» – ЗМІ
У «Челсі» вважають, що оренда може допомогти Мудрику набрати необхідні фізичні кондиції
фото: УАФ

Мудрик перебуває на роздоріжжі

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик погодився на можливий перехід в оренду до іншого клубу до завершення літнього трансферного вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За інформацією джерела, 25-річний українець під час зустрічей із представниками клубу наприкінці передсезонного турне дав згоду на оренду в інший клуб до 1 вересня.

У «Челсі» вважають, що оренда може допомогти Мудрику набрати необхідні фізичні кондиції та повернутися до оптимальної форми.

Одним із варіантів для українця називають французький «Страсбур», який, як і «Челсі», належить холдингу BlueCo. Водночас сам Мудрик, за інформацією джерела, хотів би продовжити кар'єру в іншому клубі англійської Прем'єр-ліги.

Серед потенційних напрямків для продовження кар'єри також розглядаються ще кілька клубів, зокрема представники провідних європейських чемпіонатів та топкоманди Італії.

Мудрик виступає за «Челсі» з січня 2023 року, коли перебрався до лондонського клубу з донецького «Шахтаря». Чинний контракт українця з «синіми» розрахований до 2031 року.

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. «Сині» відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх». Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Михайло Мудрик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мбаппе: Якщо бути об'єктивним, ми не мали всіх необхідних умов для виходу у фінал
Мбаппе пояснив, чому Франція програла Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
15 липня, 10:02
Зекі Челік (другий праворуч) перебрався в Турин
«Ювентус» переманив одноклубника Довбика
17 липня, 14:20
Домінік Собослаї залишиться на «Енфілді»
«Ліверпуль» продовжив контракт із тіньовим лідером команди
17 липня, 17:57
У протистоянні «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА (Софія, Болгарія) буде визначатися потенційний суперник киян
Визначилися потенційні суперники «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
20 липня, 15:27
Дональд Трамп вважає цьогорічний Чемпіонат світу найуспішнішим в історії
Трамп закликав ФІФА знову провести Чемпіонат світу в США
22 липня, 20:00
Іспанія отримає солідний притік капіталу до країни
Тріумф Іспанії на Чемпіонаті світу 2026 принесе економіці країни понад €4 млрд
22 липня, 22:07
Крістіан Біловар та Яна Суркіс одружені з липня 2023-го
Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам
28 липня, 16:10
«Карпати» презентували новачків та титульного партнера
Титульним партнером «Карпат» у новому сезоні буде Галицька бригада
28 липня, 18:50
У Інфантіно виникли серйозні проблеми
Три конфедерації закликали провести перевірку скандальної ініціативи Інфантіно
10 серпня, 12:46

Новини

Фанати «Жальгіріса» та «Динамо» Загреба вразили акцією на підтримку України під час матчу Ліги чемпіонів
Фанати «Жальгіріса» та «Динамо» Загреба вразили акцією на підтримку України під час матчу Ліги чемпіонів
Кохан знову з медаллю: факти про його бронзу на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026
Кохан знову з медаллю: факти про його бронзу на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026
Скандал набирає обертів. Стало відомо, що пообіцяв Інфатіно Мексиці в обмін на підтримку
Скандал набирає обертів. Стало відомо, що пообіцяв Інфатіно Мексиці в обмін на підтримку
Кохан приніс Україні першу медаль Чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики
Кохан приніс Україні першу медаль Чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики
Мудрик визначився зі своїм майбутнім у «Челсі» – ЗМІ
Мудрик визначився зі своїм майбутнім у «Челсі» – ЗМІ
Дорослі російські кьорлінгісти пропустять всі міжнародні турніри до кінця 2026 року
Дорослі російські кьорлінгісти пропустять всі міжнародні турніри до кінця 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua