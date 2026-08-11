Мудрик визначився зі своїм майбутнім у «Челсі» – ЗМІ

У «Челсі» вважають, що оренда може допомогти Мудрику набрати необхідні фізичні кондиції

Мудрик перебуває на роздоріжжі

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик погодився на можливий перехід в оренду до іншого клубу до завершення літнього трансферного вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За інформацією джерела, 25-річний українець під час зустрічей із представниками клубу наприкінці передсезонного турне дав згоду на оренду в інший клуб до 1 вересня.

У «Челсі» вважають, що оренда може допомогти Мудрику набрати необхідні фізичні кондиції та повернутися до оптимальної форми.

Одним із варіантів для українця називають французький «Страсбур», який, як і «Челсі», належить холдингу BlueCo. Водночас сам Мудрик, за інформацією джерела, хотів би продовжити кар'єру в іншому клубі англійської Прем'єр-ліги.

Серед потенційних напрямків для продовження кар'єри також розглядаються ще кілька клубів, зокрема представники провідних європейських чемпіонатів та топкоманди Італії.

Мудрик виступає за «Челсі» з січня 2023 року, коли перебрався до лондонського клубу з донецького «Шахтаря». Чинний контракт українця з «синіми» розрахований до 2031 року.

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. «Сині» відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх». Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року.