Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року

IIHF: скасування заборони не означає автоматичного допуску – кожна подія розглядається окремо

Міжнародна федерація хокею на льоду не включила Росію до списку учасників чемпіонату світу 2027 року в Німеччині – попри те, що в травні скасувала заборону на участь команд РФ та Білорусі в змаганнях сезону 2026–2027 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Що вирішила IIHF

В організації пояснили: скасування заборони не означає автоматичного повернення до змагань – право на участь розглядатиметься окремо для кожної події. Росія вшосте поспіль пропустить чемпіонат світу з хокею – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році федерація відстороняла її щороку.

Попередні групи оголошені на офіційному сайті IIHF – у списку 16 учасників місця для Росії не знайшлося.

Де і коли пройде турнір

Чемпіонат світу відбудеться з 14 до 30 травня 2027 року у двох містах – Дюссельдорфі та Мангаймі. Фінальні матчі прийме Дюссельдорф.

Де гратиме Україна

Збірна України потрапила до групи А і виступатиме в Мангаймі – вперше за 20 років команда повернулася до елітного дивізіону, здобувши путівку через турнір другого рівня. Разом з нею у групі – Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія. До групи Б у Дюссельдорфі увійшли Канада, США, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія, Казахстан та Угорщина.

Президент IIHF Люк Тардіф назвав оголошення груп важливим етапом і не сумнівається, що Німеччина забезпечить гідне проведення змагань.

Нагадаємо, збірну Росії з хокею не допустили і до Олімпіади-2026 в Італії. «Главком» також повідомляв, що гендиректор Федерації хокею Росії у відповідь на запитання про повернення РФ на міжнародну арену порадив «запитати у Трампа».