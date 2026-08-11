Скандал набирає обертів. Стало відомо, що пообіцяв Інфатіно Мексиці в обмін на підтримку

ЗМІ повідомили нову неприємну для Інфантіно інформацію

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно отримав підтримку від Федерації футболу Мексики завдяки обіцянці перевести організацію з Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки (КОНКАКАФ) до Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на As.

Зазначається, що Мексика прагне вийти з КОНКАКАФ через погані відносини між Федерацією футболу Мексики та керівним органом КОНКАКАФ. Напруженість виникла, коли збірна Мексики та клуби з Мексики почали змагатися у турнірах у Південній Америці. КОНКАКАФ, своєю чергою, стала перешкоджати клубам з Мексики брати участь у Кубку Лібертадорес та Кубку КОНМЕБОЛ.

Одним із аргументів на користь переходу Федерації футболу Мексики до КОНМЕБОЛу є можливе розширення Чемпіонату світу до 64 команд. За такого розвитку подій американська конфедерація отримає додаткову кількість місць у турнірі – тоді збірна Мексики з високою ймовірністю пройде відбірковий етап.

Також Мексика має намір прийняти клубний чемпіонат світу з футболу в 2029 році.

Варто зазначити, що УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.