Кохан приніс Україні першу медаль Чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики

Українець у важкому фіналі здобув бронзу

Михайло Кохан виступив у фіналі метанні молота Чемпіонату Європи з легкої атлетики 2026, де виборов бронзову медаль. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

Попри статус одного з головних фаворитів фіналу в Бірмінгемі, виступ Михайла Кохана вкотре продемонстрував, наскільки високою зараз є конкуренція у чоловічому метанні молота як у Європі, так і у світі. Українцю довелося докласти чимало зусиль, аби втрутитися у боротьбу за медалі, адже після перших трьох спроб він посідав лише четверте місце. Ба більше, у другій спробі українець навіть отримав жовту картку від суддів за неспортивну поведінку. Водночас після першої половини змагань він зберігав шанси на подіум і з кожною наступною спробою поступово покращував свої позиції.

Переломним моментом для Кохана стала четверта спроба. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2024 вперше у фіналі подолав позначку 79 метрів, відправивши молот на 79,10 м. Цього результату було достатньо, щоб повернутися до боротьби за медалі, однак українець на цьому не зупинився.

У п'ятій спробі Кохан додав ще 39 сантиметрів і показав результат 79,49 м. Саме цей кидок став для нього медальним. Завдяки йому українець випередив ексукраїнця Володимира Мисливчука. Перші дві позиції на подіумі ж посіли угорець Бенце Галас з найкращим результатом сезону у світі (84,25 м) та Мерлін Гуммель завдяки своїй блискучій п'ятій спробі (81,30 м).

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026. Метання молота

1. Бенце Галас (Угорщина) 84,25 м

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) 81,30 м

3. Михайло Кохан (Україна) 79,49 м

Нагадаємо, що Кохан з особистим рекордом здобув срібло золотого Континентального кубка.