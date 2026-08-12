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Фанати «Жальгіріса» та «Динамо» Загреба вразили акцією на підтримку України під час матчу Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Фанати «Жальгіріса» та «Динамо» Загреба вразили акцією на підтримку України під час матчу Ліги чемпіонів
Литовські та хорватські вболівальники відомі своєю підтримкою України
фото: ФК «Жальгіріс» (Каунас)

Попри конкуренцію на полі, обидві фан-бази висловили свою позицію щодо війни в Україні

Під час матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між литовським «Жальгірісом» та загребським «Динамо» вболівальники обох команд провели спільну акцію на підтримку України. Про це повідомляє «Главком».

Потужна позиція ультрас 

Упродовж зустрічі фанатські сектори команд організували своєрідну перекличку. Ультрас загребського «Динамо» вигукували «Слава! Слава!», на що литовські вболівальники відповідали українським гаслом «Україні!». Окрім цього, фанати «Жальгіріса» розгорнули на трибуні державний прапор України.

 

Саме так прихильники двох клубів продемонстрували солідарність з Україною на тлі повномасштабної війни. Для литовських та хорватських ультрас підтримка України вже неодноразово ставала частиною фанатських акцій під час єврокубкових матчів.

Підсумок матчу

На футбольному полі «Динамо» здобуло необхідний результат, перемігши «Жальгіріс» 2:1 і за сумою двох матчів 7:1 пройшло до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. При цьому загребська команда догравала матч у меншості після вилучення одного зі своїх футболістів. У наступному раунді «Динамо» зіграє проти норвезького «Вікінґа». Перший матч запланований на 18 серпня, а матч-відповідь – на 26 серпня.

Для «Жальгіріса» єврокубкова кампанія на цьому не завершилася. Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів литовський клуб продовжить боротьбу за потрапляння до основної стадії Ліги Європи. Його наступним суперником стане переможець протистояння між турецьким «Бешикташем» та чеським «Градець-Кралове».

Нагадаємо, що український футболіст відзначився хет-триком за вільнюський «Жальгіріс» у феєричному матчі Ліги конференцій.  

Теги: фанати ультрас прапор України НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Динамо (Загреб)

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