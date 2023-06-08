Катастрофа на Херсонщині: названо площу підтоплення і середній рівень води

Ситуація на лівому березі надзвичайно важка

Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині складає 5,61 м. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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Під водою опинилися 600 км² Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.

«Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли триває евакуація із зони підтоплення. Станом на 6:00 небезпечі території покинули 1999 людей. Найбільше евакуювали з мікрорайону Карабел – 1495 осіб», – зазначає Прокудін.

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Ситуація на лівому березі надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям.

«Загалом люди втомлені, але забезпечені та нагодовані. Бажання виїжджати далі – в інші області – у них немає», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що окуповані Олешки на Херсонщині затоплені на 90%. Окупанти кинули місцевих жителів напризволяще.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.