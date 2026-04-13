Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол

Артем Худолєєв
Росіянин поставив близько $3800 на перемогу «Локомотива» у матчі з махачкалінським «Динамо»

Після невдалої ставки росіянин замкнувся в туалеті і почав сам собі завдавати ножових поранень

Пропагандисти повідомляють, що 26-річний росіянин спробував накласти на себе руки у приміщенні однієї з букмекерських контор у Москві. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що чоловік поставив 300 тисяч рублів (близько $3800) на перемогу «Локомотива» у матчі з махачкалінським «Динамо». Однак, гра закінчилася з рахунком 1:1.

Після невдалої ставки росіянин замкнувся в туалеті і довго не виходив, потім двері відчинили і виявили його закривавлене тіло – він сам собі завдав кілька ножових поранень.

Чоловіку відразу надали першу допомогу і викликали швидку. 

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ букмекери самогубство росія

