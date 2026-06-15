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Семеро юних баскетболістів загинули внаслідок ДТП у Бразилії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Семеро юних баскетболістів загинули внаслідок ДТП у Бразилії
Трагічний інцидент стався 15 червня
фото: Globo

За кілька годин до трагедії семеро баскетболісти взяли участь у Кубку Собрала, де вони стали чемпіонами

Семеро гравців баскетбольної команди загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в штаті Сеара (Бразилія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням Globo.

Трагічний інцидент стався 15 червня. Автобус, у якому перебувало близько 40 людей, перекинувся. У ньому була баскетбольна команда.

За кілька годин до трагедії семеро загиблих молодих людей взяли участь у Кубку Собрала 2026 року, де вони стали чемпіонами у віковій категорії до 19 років. Серед загиблих було двоє 17-річних гравців.

За даними джерела, ще 30 людей отримали травми та були екстрено госпіталізовані.

Наразі причини аварії залишаються невстановленими. Місцева влада розпочала розслідування для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар.

Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19. 

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.

Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд.

У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».

Теги: смерть ДТП Бразилія

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