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Президент Федерації біатлону України пояснив, чому Фуркад і Бьорндален роблять проросійські заяви

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Президент Федерації біатлону України пояснив, чому Фуркад і Бьорндален роблять проросійські заяви
Мартен Фуркад виступає за повернення російських спортсменів до міжнародних змагань
фото: APA/AFP

Іван Крулько: Вони живуть в полоні своїх стереотипів

Керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував неоднозначну позицію легендарних біатлоністів Мартена Фуркада і Уле-Ейнара Бьорндалена щодо санкцій проти росіян.

«Біатлонне ком'юніті, мабуть, найбільше підтримує Україну, якщо порівняти з іншими осередками у світовому спорті. Той же Себастьян Самуельссон робив заяви щодо українських спортсменів, підтримував нас і засуджував російську агресію. Однак є й інші. На жаль, вони є скрізь. Вони є в європейській політиці, в спорті. Ви думаєте, Росія не працює активно в біатлоні? Працює.

Що я можу сказати стосовно позиції Фуркада і Бьорндалена? Вони живуть в полоні своїх стереотипів. Ці спортсмени на своїй шкірі не відчули всі принади того, коли Росія йде когось «освобождать». За собою Росія залишає випалене поле, окупацію і страждання людей.

Ми працюємо з усіма, і всім доносимо цю інформацію. Персонально працюємо. Але я ж не можу залізти кожній людині в голову. В когось є особисті моменти, чому він займає таку позицію. Зокрема, Бьорндален комунікує з дружиною (білоруська ексбіатлоністка Дарія Домрачева – «Главком»). Вона була хорошою спортсменкою, але сьогодні Бьорндален та Домрачева вважають, що в Білорусі з демократією все в порядку, що там все чудово і все добре. Це ж не так.

Тому пропаганда працює. Вона впливає навіть на українців. Скільки є молодих українців, які наводять на наші будівлі ракети. Це ж не космонавти роблять, це роблять люди, які мають паспорти громадян України і які народилися вже в незалежній Україні.

То що ми хочемо від іноземців? Для яких війна десь там далеко, незрозуміло де. І яка, як вони вважають, їх не стосується. Або які вважають, що спорт має бути поза політикою. І спортсмени ж не винуваті, вони мають виступати. А ми ж наводимо приклади, ми кажемо: «От дивіться, ці конкретні російські спортсмени, вони військовослужбовці армії Росії чи ФСБ, вони мають офіцерські звання і вони підтримують політику Путіна. Вони є частиною військової потуги, яка чинить агресію проти України». Ми про це повинні чітко артикулювати, і ми це робимо: інформуємо постійно наших міжнародних партнерів. Не було б нашої активної позиції, не було б цієї підтримки від біатлонного ком'юніті, про яку ви говорите», – розповів Крулько.

Нагадаємо, Крулько прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.

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Теги: біатлон Мартен Фуркад Іван Крулько

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