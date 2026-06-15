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Стародубцева з камбеком перемогла на старті турніру в Ноттінгемі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стародубцева з камбеком перемогла на старті турніру в Ноттінгемі
Юлія Стародубцева успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 у Ноттінгемі
фото: WTA

Українка драматично обіграла Маю Джоїнт у трьох сетах

Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула перемогу на старті турніру WTA 250 в англійському Ноттінгемі. Про це повідомляє «Главком».

У основну сітку турніру в Ноттінгемі потрапили дві українські тенісистки: Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Саме Стародубцева першою з українок розпочала свій шлях на турнірі. Суперницею українки стала тенісистка з Австралії Мая Джоїнт, яка є 53-ю ракеткою світового рейтингу. До цього спортсменки жодного разу не пересікалися в очних поєдинках.

Хід матчу

В першій партії Джоїнт здійснила ривок 4:1, проте Стародубцева змогла не лише відігратися, а і вийти вперед, реалізувавши два брейкпойнти. Переможницю партії визначив тайбрейк, де Джоїнт все ж дотиснула українку 10:8.

У другому сеті Стародубцева повела 2:0, але австралійка видала серію з чотирьох поспіль виграних геймів та вийшла вперед. На це Юлія відповіла своїм ривком у чотири гейми у заключній частині партії – 7:5. У вирішальному сеті ключовим став десятий гейм на подачі австралійки – Юлія реалізувала брейк та перемогла в матчі.

WTA 250. Ноттінгем. Перше коло

Мая Джоїнт (Австралія) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6, 5:7, 4:6

Стародубцева вдруге у своїй кар'єрі зіграла в основній сітці турніру в Ноттінгемі і вперше вийшла у друге коло. Наступною суперницею українки стане американка Емма Наварро.

Також на турнірі в Ноттінгемі змагатиметься ще одна представниця України – Даяна Ястремська. У своєму поєдинку першого туру вона зустрінеться з Луа Буассон з Франції. Матч між Ястремською та Буассон запланований на вівторок, 16 червня.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур піднялася на дев'ять позицій в оновленому рейтингу WTA. Снігур дійшла до чвертьфіналу турніру в Гертогенбосі, здійнявшись у рейтингу WTA на дев'ять позицій – перебуває на 75-й сходинці.

Найвищу позицію серед українок у світовому рейтингу зберігає Еліна Світоліна, яка ще не брала участі у трав'яних турнірах. Вона посідає восьме місце та стартуватиме на WTA 500 у Берліні.

Теги: теніс

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