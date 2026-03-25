Паніка в Росії: люди штурмують МВС через чутки про нову мобілізацію

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Паніка в Росії: люди штурмують МВС через чутки про нову мобілізацію
У березні в РФ активізувалися розмови про підготовку масштабного призову
У великих містах Росії спостерігається нетиповий ажіотаж біля центрів надання документів

Росіяни масово намагаються оформити закордонні паспорти та витяг з реєстрів, побоюючись закриття кордонів та початку нової хвилі мобілізації, про яку дедалі частіше говорять у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Ситуація загострилася після того, як з'явилася інформації про черговий етап призову вже найближчим часом. Через це у відділеннях міграційної служби в Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську утворилися величезні черги. У мережі поширюються повідомлення, що виїзд для чоловіків призовного віку може бути обмежений уже з початку наступного місяця.

Громадяни не можуть отримати закордонні паспорти, шикуючись у величезні черги та складаючи «списки в зошитах» через страх нової хвилі мобілізації та закриття кордонів.

Проблема вийшла далеко за межі столиці: Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Казань та Краснодар опинилися в ідентичній ситуації. Там теж немає вільних слотів для оформлення, тож люди чекають свою чергу місяцями.

Трохи краща ситуація в регіонах, але вона не рятує загальну картину. У Новосибірську лише одне відділення з семи працює в «середньому» режимі. Самара має два таких пункти, а Нижній Новгород і Челябінськ демонструють по два «вільних» відділи. 

Офіційна влада РФ традиційно заперечує будь-які плани щодо мобілізації, намагаючись списати черги на «технічні збої» або «сезонний попит». 

«Главком» писав, що Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту. Уряд Росії вніс до Держдуми поправки до законів «Про громадянство» та «Про оборону», які наділяють Путіна правом задіювати армію для «захисту» громадян РФ, що перебувають під арештом або кримінальним переслідуванням за рішеннями іноземних судів. Простіше кажучи, будь-який вирок будь-якого суду, який Кремль вважає незручним, тепер може слугувати формальним приводом для військової операції за кордоном, пояснили в установі.

Нагадаємо, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату. За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

