Українець став найкращим за ейсами у перший тиждень Ліги націй з волейболу

Дмитро Янчук був одним з найкращих у складі збірної України в перших матчах Ліги націй

Дмитро Янчук заробив 13 очок на подачах

Українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

За статистикою першого тижня Ліги націй, Янчук став найкращим волейболістом за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником. Друге місце в ньому посідає бельгієць П'єр Перін із 10 очками.

Семенюк ділить топ-2 за очками на блоках: має у своєму активі 12, як і словенець Рок Можич. Їх випереджає лише канадець Джексон Хоу на чотири очки, а інший українець Владислав Щуров увійшов у топ-5 найкращих блокувальників турніру із дев'ятьма очками.

Ковальов увійшов до трійки найкращих приймаючих чоловічої Ліги націй після першого ігрового тижня. Догравальник збірної України посідає спільне третє місце у рейтингу з 32 прийомами. Попереду лише італієць Габріель Лауренцано (39) та турок Беркай Байрактар (34).

Збірна України стартувала на турнірі з двох перемог у чотирьох матчах – над Китаєм та Кубою, а також відібрали очко в Польщі, попри те, що не здобули перемогу на тайбрейку. «Синьо-жовті» посідають восьме місце в турнірній таблиці, за крок до топ-7, яка відбереться у плейоф.

Наступним суперником чоловічої збірної України стане Бразилія. Матч пройде у Польщі в середу, 24 червня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, у четвертому турі волейбольної Ліги націй збірна України програла національній команді Польщі (2:3).