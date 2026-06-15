Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець став найкращим за ейсами у перший тиждень Ліги націй з волейболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Українець став найкращим за ейсами у перший тиждень Ліги націй з волейболу
Дмитро Янчук був одним з найкращих у складі збірної України в перших матчах Ліги націй
фото: Volleyball World

Дмитро Янчук заробив 13 очок на подачах

Українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

За статистикою першого тижня Ліги націй, Янчук став найкращим волейболістом за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником. Друге місце в ньому посідає бельгієць П'єр Перін із 10 очками.

Семенюк ділить топ-2 за очками на блоках: має у своєму активі 12, як і словенець Рок Можич. Їх випереджає лише канадець Джексон Хоу на чотири очки, а інший українець Владислав Щуров увійшов у топ-5 найкращих блокувальників турніру із дев'ятьма очками.

Ковальов увійшов до трійки найкращих приймаючих чоловічої Ліги націй після першого ігрового тижня. Догравальник збірної України посідає спільне третє місце у рейтингу з 32 прийомами. Попереду лише італієць Габріель Лауренцано (39) та турок Беркай Байрактар (34).

Збірна України стартувала на турнірі з двох перемог у чотирьох матчах – над Китаєм та Кубою, а також відібрали очко в Польщі, попри те, що не здобули перемогу на тайбрейку. «Синьо-жовті» посідають восьме місце в турнірній таблиці, за крок до топ-7, яка відбереться у плейоф.

Наступним суперником чоловічої збірної України стане Бразилія. Матч пройде у Польщі в середу, 24 червня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, у четвертому турі волейбольної Ліги націй збірна України програла національній команді Польщі (2:3).

Теги: волейбол Ліга націй

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умбрійці святкують успіх на європейській арені
Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів
18 травня, 10:59
Лідером антирейтингу гравців НБА став «Мемфіс Гріззліз»
Хто очолив антирейтинг? Гравці НБА назвали команди, в яких би вони не хотіли грати
18 травня, 15:39
Переможну крапку в історичному матчі поставила Дар'я Шаргородська результативним блоком
Українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй
5 червня, 04:40
Чоловіча збірна України з волейболу вдруге стартує в престижні Лізі націй
Збірна України з волейболу визначилася із заявкою на Лігу націй 2026
26 травня, 19:52
Україна готується до історичного дебюту у жіночій Лізі націй з волейболу
Збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі жіночої Ліги націй
1 червня, 15:46
Минулого року Україна боролася за вихід до фінальної частини, зупинившись за дві позиції від неї
Чи зіграє Плотницький? Визначився склад збірної України з волейболу на перший тиждень Ліги націй
4 червня, 12:08
На стадіоні у Нанкіні панувала шалена атмосфера
Жіноча Ліга націй з волейболу б'є рекорди: які матчі відвідали найбільше вболівальників
8 червня, 10:54
Поєдинок Україна – Японія розпочнеться о 15:00 за київським часом
Україна – Японія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу
10 червня, 09:05
Україна здобула другу перемогу в чоловічій Лізі націй з волейболу
Збірна України з волейболу здобула другу перемогу у чоловічій Лізі націй 2026
12 червня, 13:16

Новини

Стародубцева з камбеком перемогла на старті турніру в Ноттінгемі
Стародубцева з камбеком перемогла на старті турніру в Ноттінгемі
Українець став найкращим за ейсами у перший тиждень Ліги націй з волейболу
Українець став найкращим за ейсами у перший тиждень Ліги націй з волейболу
Семеро юних баскетболістів загинули внаслідок ДТП у Бразилії
Семеро юних баскетболістів загинули внаслідок ДТП у Бразилії
Технологія з крикету допомогла розв’язати суперечливу ситуацію в матчі Чемпіонату світу 2026
Технологія з крикету допомогла розв’язати суперечливу ситуацію в матчі Чемпіонату світу 2026
Один з найсильніших граців Гаїті пройшов шлях від безхатченка до Чемпіонату світу
Один з найсильніших граців Гаїті пройшов шлях від безхатченка до Чемпіонату світу
Шалений тиждень. Чемпіонками перших трав'яних турнірів стали кваліфаєрки
Шалений тиждень. Чемпіонками перших трав'яних турнірів стали кваліфаєрки

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua