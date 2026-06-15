Технологія з крикету допомогла розв’язати суперечливу ситуацію в матчі Чемпіонату світу 2026

Один з голів Швеції у ворота Тунісу зарахували завдяки особливому сенсору в м'ячі

Гол шведа Маттіаса Сванберга у ворота збірної Тунісу в матчі Чемпіонату світу 2026 року зарахували завдяки особливому сенсору в м'ячі. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Швеції у першому поєдинку мундіалю розгромила Туніс – 5:1. Цей результат дозволив команді Грема Поттера вийти на перше місце групи F, оскільки в іншому матчі квартету збірні Нідерландів та Японії зіграли внічию – 2:2.

До розгромного результату на 84-й хвилині матчу доклався шведський півзахисник Маттіас Сванберг, що вразив ворота збірної Тунісу вже через 18 секунд після виходу на заміну. Проте гол 27-річного футболіста спершу скасували через положення поза грою.

Але в епізод втрутилися відеоасистенти VAR, які за допомогою нової технології намагалися визначити чи був дотик до м'яча від форварда Александра Ісака в момент, коли той летів до Сванберга. Імовірний дотик Ісака до м'яча міг суттєво вплинути на зарахування голу: якщо він був, то Сванберг в момент завдання удару встигав «вибігти» з офсайду.

Нова технологія, що запозичена з крикету, використовує мікрочіп усередині м’яча, який фіксує кожен контакт із частотою до 500 разів на секунду. Їй вдалося зафіксувати, що Ісак зробив мінімальний дотик до м'яча. Таким чином Сванберг забив гол легально і взяття воріт зарахували.

При цьому гол Сванберга став другим найшвидшим від футболіста, який вийшов на заміну за всю історію чемпіонатів світу. Шведський півзахисник забив м'яч на 18-й секунді перебування на полі.

Нагадаємо, ФІФА розпочне розслідування щодо можливої ​​демонстрації расистського жесту австралійським арбітром Шоном Евансом перед матчем групового етапу Чемпіонату світу між збірними Німеччини та Кюрасао. Матч між збірними Німеччини та Кюрасао пройшов 14 червня та завершився перемогою збірної Німеччини з рахунком 7:1.

Еванс був у ролі відеопомічника рефері (VAR). Перед початком гри в трансляції показали арбітрів із кімнати VAR. Еванс продемонстрував жест, що нагадує перевернене «ОК». Це жест дехто пов'язує із праворадикальними рухами.

Поки що офіційних заяв не було, проте представник ФІФА повідомив The Athletic, що їм відомо про цей інцидент.