Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Призерка Універсіади Дяченко отримала пропозицію від свого хлопця у новорічну ніч

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Призерка Універсіади Дяченко отримала пропозицію від свого хлопця у новорічну ніч
Олена продовжує жити у Китаї, де тренує нове покоління гімнасток
фото: Tribuna.com/соціальні мережі Олени Дяченко

Гімнастка потішила своїх підписників фото з обручкою

Українська гімнастка Олена Дяченко оголосила про заручини з китайським баскетболістом Лі Чженху, отримавши пропозицію руки та серця у новорічну ніч. Про це повідомляє «Главком»

Про важливу подію спортсменка повідомила у соціальних мережах, опублікувавши фото каблучки та короткий підпис: «Вона сказала так». Новина викликала значний інтерес у спортивній спільноті, адже Дяченко добре відома не лише виступами у групових вправах, а й яскравими програмами в індивідуальній першості. Під час кар’єри вона запам’яталася драматичними композиціями під «Chandellier», «Hello» та «I Will Always Love You», які неодноразово відзначалися фахівцями за артистизм і складність виконання.

Професійну кар’єру Олена Дяченко завершила після Універсіади-2019, де у складі збірної України виборола три срібні медалі в групових вправах. Раніше спортсменка також мала успіхи на міжнародній арені в індивідуальних змаганнях: у 2017 році вона здобула дві бронзові нагороди у фіналі Гранпрі.

Після завершення виступів Дяченко зосередилася на тренерській роботі та вже кілька років мешкає й працює в Китаї. Там вона реалізувала себе як успішна тренерка з художньої гімнастики, співпрацюючи з провідними спортивними структурами. Найвідомішою вихованкою українки є Ванг Зілу – одна з провідних гімнасток Азії. Під керівництвом Дяченко Ванг Зілу вийшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі, здобула два золота на етапах Кубка світу та чотири медалі чемпіонатів Азії. Експерти неодноразово підкреслювали роль української тренерки у прогресі спортсменки.

Лі Чженху, наречений Олени Дяченко, виступає на професійному рівні в китайському баскетболі. Пара рідко публічно говорить про особисте життя, тож новорічні заручини стали символічним і помітним початком нового етапу для обох спортсменів.

Нагадаємо, що зірковий французький футболіст влаштував побачення в Луврі. Легендарний французький нападник та володар «Золотого м'яча» Карім Бензема вкотре опинився в центрі уваги, продемонструвавши королівський розмах у особистому житті.

Теги: Олена Дяченко художня гімнастика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2022 році ФІФА заборонила виходити з пов'язками райдужного кольору, погрожуючи санкціями, що може змінитися на світовій першості у трьох країнах Північної Америки
Організатори Чемпіонату світу-2026 відхилили скарги Єгипту та Ірану щодо ЛГБТ-заходів
11 грудня, 2025, 16:07
Величко принесла Україні першу медаль нового «великого» фехтувального сезону 2025/2026
Величко стала призеркою юніорського Кубка світу з фехтування
13 грудня, 2025, 17:01
Рафаеллі виборола бронзову медаль на Олімпійських Іграх-2024, а минулого сезону здобула золото та дві бронзи на Чемпіонаті світу
Одну з фавориток Олімпійських Ігор-2028 тепер тренуватиме росіянка
16 грудня, 2025, 14:37
Бідний: Формується спеціальна комісія, яка буде розглядати доцільність участі українських спортсменів у певних змаганнях
Як українським атлетам перемагати росіян? Бідний анонсував створення спеціальної комісії
17 грудня, 2025, 13:14
Бразилець після завершення кар'єри працював на державній службі
Колишній бразильський спортсмен трагічно потонув
17 грудня, 2025, 17:46
Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії
Троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду
22 грудня, 2025, 11:15
Минулого року Поліна та Євгенія вперше в історії України здобули медаль Професійного туру BWF
Українські бадмінтоністки медалями завершили сезон
22 грудня, 2025, 19:54
Нагороду у квітні 2022 року Садрєєву особисто вручив помічник президента РФ Ігор Левітін
Росіянин Садрєєв, якого помічник Путіна нагороджував орденом, був визнаний нейтральним атлетом
23 грудня, 2025, 12:38
Дівчинка була протезована в Австрії після важких травм внаслідок обстрілу
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
23 грудня, 2025, 20:33

Новини

Українські баскетболістки за кордоном: Бірюк і Ткаченко зіграли в NCAA
Українські баскетболістки за кордоном: Бірюк і Ткаченко зіграли в NCAA
Призерка Універсіади Дяченко отримала пропозицію від свого хлопця у новорічну ніч
Призерка Універсіади Дяченко отримала пропозицію від свого хлопця у новорічну ніч
Визначився володар футбольної премії «Золотий досвід»-2025
Визначився володар футбольної премії «Золотий досвід»-2025
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua