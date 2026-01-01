Призерка Універсіади Дяченко отримала пропозицію від свого хлопця у новорічну ніч

Гімнастка потішила своїх підписників фото з обручкою

Українська гімнастка Олена Дяченко оголосила про заручини з китайським баскетболістом Лі Чженху, отримавши пропозицію руки та серця у новорічну ніч. Про це повідомляє «Главком».

Про важливу подію спортсменка повідомила у соціальних мережах, опублікувавши фото каблучки та короткий підпис: «Вона сказала так». Новина викликала значний інтерес у спортивній спільноті, адже Дяченко добре відома не лише виступами у групових вправах, а й яскравими програмами в індивідуальній першості. Під час кар’єри вона запам’яталася драматичними композиціями під «Chandellier», «Hello» та «I Will Always Love You», які неодноразово відзначалися фахівцями за артистизм і складність виконання.

Професійну кар’єру Олена Дяченко завершила після Універсіади-2019, де у складі збірної України виборола три срібні медалі в групових вправах. Раніше спортсменка також мала успіхи на міжнародній арені в індивідуальних змаганнях: у 2017 році вона здобула дві бронзові нагороди у фіналі Гранпрі.

Після завершення виступів Дяченко зосередилася на тренерській роботі та вже кілька років мешкає й працює в Китаї. Там вона реалізувала себе як успішна тренерка з художньої гімнастики, співпрацюючи з провідними спортивними структурами. Найвідомішою вихованкою українки є Ванг Зілу – одна з провідних гімнасток Азії. Під керівництвом Дяченко Ванг Зілу вийшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі, здобула два золота на етапах Кубка світу та чотири медалі чемпіонатів Азії. Експерти неодноразово підкреслювали роль української тренерки у прогресі спортсменки.

Лі Чженху, наречений Олени Дяченко, виступає на професійному рівні в китайському баскетболі. Пара рідко публічно говорить про особисте життя, тож новорічні заручини стали символічним і помітним початком нового етапу для обох спортсменів.

