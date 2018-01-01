Росії все ж не дозволили вийти під своїм прапором на закритті Олімпіади-2018

Російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не знімати дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії до кінця Олімпійських ігор - 2018. Про це повідомляє Associated Press. Таким чином російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК. BREAKING: Full IOC membership votes to uphold Russian ban;



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Прапор Міжнародного олімпійського комітету

Російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не знімати дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії до кінця Олімпійських ігор - 2018.

Про це повідомляє Associated Press.

Таким чином російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК.

BREAKING: Full IOC membership votes to uphold Russian ban; athletes won't march in closing ceremony under country's flag — The Associated Press (@AP) 25 февраля 2018 г.

Як відомо, 5 грудня 2017 року МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року. Російські спортсмени беруть участь у змаганнях на індивідуальній основі під нейтральним (олімпійським) прапором.

Нагадаємо, російських керлінгістів позбавили бронзової медалі Олімпіади-2018.

До слова, 30-річна бобслеїстка збірної Росії Надія Сергєєва, яка зайняла на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані 12-те місце у двійках, підозрюється у вживанні допінгу.