Росії все ж не дозволили вийти під своїм прапором на закритті Олімпіади-2018
- Сьогодні, 06:39
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Російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не знімати дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії до кінця Олімпійських ігор - 2018.
Про це повідомляє Associated Press.
Таким чином російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК.
BREAKING: Full IOC membership votes to uphold Russian ban; athletes won't march in closing ceremony under country's flag— The Associated Press (@AP) 25 февраля 2018 г.
Як відомо, 5 грудня 2017 року МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року. Російські спортсмени беруть участь у змаганнях на індивідуальній основі під нейтральним (олімпійським) прапором.
Нагадаємо, російських керлінгістів позбавили бронзової медалі Олімпіади-2018.
До слова, 30-річна бобслеїстка збірної Росії Надія Сергєєва, яка зайняла на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані 12-те місце у двійках, підозрюється у вживанні допінгу.