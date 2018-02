Росії все ж не дозволили вийти під своїм прапором на закритті Олімпіади-2018

Російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не знімати дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії до кінця Олімпійських ігор - 2018.

Про це повідомляє Associated Press.

Таким чином російські спортсмени пройдуть на церемонії закриття Олімпіади під прапором МОК.

BREAKING: Full IOC membership votes to uphold Russian ban; athletes won't march in closing ceremony under country's flag