Скелетоніст Гераскевич пояснив, чому НОК України проігнорував його історичний успіх

Гераскевич: Люди свої особисті стосунки ставлять набагато вище, за цілі організації, яка має підтримувати Олімпійський рух

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» розповів, що Національний олімпійський комітет України не привітав його з четвертим місцем на чемпіонаті світу, яке стало найкращим результатом у скелетоні в історії України.

«Ми ніякі вітання з НОК не отримували. Насправді, це мене не ображає. Це вже вкотре показує дріб'язковість і приклад того, що люди якісь свої особисті стосунки ставлять набагато вище, за цілі організації, яка має підтримувати Олімпійський рух. І загалом, я можу з певністю сказати, що спортивні журналісти – «Трибуна», «Главком», Base of Ukraine Sports, «Суспільне Спорт» (яке транслює зараз скелетон) – загалом роблять у рази більше для розвитку скелетону в Україні, ніж НОК», – заявив Гераскевич.

Він також відзначив, що змагання зі скелетону набувають популярності в Україні.

«Ми точно бачимо, що скелетон стає популярнішим. Нам дуже приємно, що той вид спорту, в який ми вкладаємо своє життя, розвивається. І дуже приємно бачити, що ціла команда зростає. У нас вже є не лише я один, Владислав Гераскевич, єдиний скелетоніст, а ціла команда, у нас вже є ціла історія. Є ряд дуже серйозних здобутків Ярослава Лавренюка. І насправді дуже приємно бачити цей розвиток, бачити, що ми щось робимо правильно. Серед нас також стає більше тренерів, ми виховуємо нових спеціалістів у скелетоні. Це набагато цінніше, ніж будь-які привітання будь-кого з НОК Україна», – наголосив скелетоніст.

Нагадаємо, Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.