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Гераскевич оцінив шанси 17-річного Лавренюка на здобуття олімпійської ліцензії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гераскевич оцінив шанси 17-річного Лавренюка на здобуття олімпійської ліцензії
Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк є лідерами українського скелетону

Гераскевич: Лавренюку треба прогресувати в пілотуванні

Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» оцінив шанси 17-річного українського скелетоніста Ярослава Лавренюка на здобуття олімпійської ліцензії.

Гераскевич наголосив, що наразі місце, яке Лавренюк посідає у світовому рейтингу, є недостатнім для здобуття ліцензії на Олімпіаду. 

«Якщо брати зараз взагалі рівень Ярослава за результатами сезону, все ж таки ще трошки йому не вистачає до отримання олімпійської ліцензії. У нас є світовий рейтинг. І, відповідно до нього, Ярослав зараз знаходиться в районі 40-50 місця. Загалом цього поки що недостатньо для здобуття олімпійської ліцензії. Місць на Олімпіаді не так багато – всього 25 ліцензій загалом. І в нас дуже великі цілі, нам треба зробити багато роботи, щоб Ярослав цю ліцензію здобув. У першу чергу йому треба швидше бігти, це однозначно. Хоча він вже показує досить пристойний старт, але у сучасному скелетоні цього недостатньо. Треба прогресувати в пілотуванні. Ми також будемо працювати над скелетонами, будемо намагатися покращувати їх. Але загалом так, ця ціль є дуже непростою, але я вірю, що в нас все вийде», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Ярослав Лавренюк на чемпіонаті світу посів 21 місце.

Лавренюк, що вдруге в кар'єрі виступив на світовій першості, мав 21-й час на екваторі змагань і претендував на дебютний виступ у четвертому спуску.

54.33 секунди Лавренюка у третьому спуску стали для українця новим особистим рекордом на треку в Лейк-Плесіді. Хоча Ярославу не вдалося покращити позицію в заліку турніру – він залишився 21-м, другий номер збірної зберіг місце у топ-25 і отримав нагоду дебютувати у четвертому проїзді.

Четвертий спуск для Лавренюка став ще кращим – 54.26 секунди. Результат дозволив Ярославу втримати 21-шу позицію і встановити новий персональний рекорд у рамках чемпіонату.

Як повідомлялося, Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

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Теги: Владислав Гераскевич скелетон

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