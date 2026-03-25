Для чого Кремлю міграційні кризи: аналіз Центру протидії дезінформації

Наталія Порощук
фото: Міністерство оборони Польщі (ілюстративне)

Згідно зі звітом Ради ЄС, більшість нелегалів потрапляють до кордонів Євросоюзу за прямого сприяння РФ

Російський диктатор Володимир Путін є «головною рушійною силою» міграційних криз у Європі протягом останнього десятиліття. Центр протидії дезінформації звернув увагу на ці слова єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера, передає «Главком».

«РФ причетна до масштабних потоків біженців – від сирійської війни 2015 року до наслідків вторгнення в Україну та конфлікту в Ірані. Кремль свідомо затягує збройні протистояння в Африці та на Близькому Сході, використовуючи мігрантів як інструмент гібридного виснаження західних бюджетів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно зі звітом Ради ЄС, більшість нелегалів потрапляють до кордонів Євросоюзу за прямого сприяння РФ. Схема включає видачу російських віз та організоване переміщення осіб через Білорусь до меж Польщі, Литви чи Фінляндії для створення провокацій.

Зокрема, як зазначає Центр протидії дезінформації, паралельно під виглядом біженців ворог намагається інфільтрувати свою агентуру для здійснення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури та радикалізації внутрішньої ситуації в країнах НАТО.

«Штучні міграційні кризи вигідні Москві для політичної дестабілізації Європи та впливу на вибори через посилення рейтингів радикальних партій. Створюючи напруженість на кордонах, кремль прагне змусити ЄС змістити фокус із військової підтримки України на вирішення внутрішніх безпекових проблем», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки.

Читайте також:

Читайте також

Слава Дьомін розповів про складні стосунки з матір'ю
Інтерв’юєр Слава Дьомін зізнався, що його мати підтримує Росію
27 лютого, 12:59
Перепелиця: Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
25 лютого, 14:19
Хлопчик на трибунах був змушений відірвати прапор країни-агресора із банера на підтримку Рубльова
Організатори змусили вболівальника відірвати прапор Росії з плаката на підтримку тенісиста з РФ
26 лютого, 14:19
Путін передав Угорщині полонених українців
РФ передала Угорщині двох полонених українців: Координаційний штаб зробив заяву
5 березня, 09:34
Удари по Ірану підвищили ціни на нафту, що збільшило доходи Росії
Війна на Близькому Сході допомогла Путіну фінансувати свою армію
9 березня, 19:39
Місцева влада розпочала фіксацію збитків для надання допомоги мешканцям
Ворог атакував Сумщину: наслідки прильотів
11 березня, 11:00
Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
14 березня, 11:34
Орбан заявив, що ЄС не виживе без нафти РФ
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
20 березня, 08:46
У порту Приморськ внаслідок атаки безпілотників виникла велика пожежа
Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено: причина
23 березня, 14:19

Білгород опинився під масованим ракетним ударом та залишився без світла й води
Білгород опинився під масованим ракетним ударом та залишився без світла й води
Безпілотники атакували порт Усть-Луга, виникла пожежа
Безпілотники атакували порт Усть-Луга, виникла пожежа
Путін зробив із росіян безбожників. «Левада-Центр» оприлюднив сенсаційні результати дослідження
Путін зробив із росіян безбожників. «Левада-Центр» оприлюднив сенсаційні результати дослідження
Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
Генштаб Данії попередив: Європа не готова до війни
Генштаб Данії попередив: Європа не готова до війни

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
