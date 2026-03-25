Для чого Кремлю міграційні кризи: аналіз Центру протидії дезінформації

Згідно зі звітом Ради ЄС, більшість нелегалів потрапляють до кордонів Євросоюзу за прямого сприяння РФ

Російський диктатор Володимир Путін є «головною рушійною силою» міграційних криз у Європі протягом останнього десятиліття. Центр протидії дезінформації звернув увагу на ці слова єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера, передає «Главком».

«РФ причетна до масштабних потоків біженців – від сирійської війни 2015 року до наслідків вторгнення в Україну та конфлікту в Ірані. Кремль свідомо затягує збройні протистояння в Африці та на Близькому Сході, використовуючи мігрантів як інструмент гібридного виснаження західних бюджетів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно зі звітом Ради ЄС, більшість нелегалів потрапляють до кордонів Євросоюзу за прямого сприяння РФ. Схема включає видачу російських віз та організоване переміщення осіб через Білорусь до меж Польщі, Литви чи Фінляндії для створення провокацій.

Зокрема, як зазначає Центр протидії дезінформації, паралельно під виглядом біженців ворог намагається інфільтрувати свою агентуру для здійснення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури та радикалізації внутрішньої ситуації в країнах НАТО.

«Штучні міграційні кризи вигідні Москві для політичної дестабілізації Європи та впливу на вибори через посилення рейтингів радикальних партій. Створюючи напруженість на кордонах, кремль прагне змусити ЄС змістити фокус із військової підтримки України на вирішення внутрішніх безпекових проблем», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки.