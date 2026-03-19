Путін направив танкери з нафтою і газом до Куби всупереч вимогам США

Після паузи у поставках Куба знову отримала російське паливо

Росія направила на Кубу два танкери з нафтою та скрапленим газом після тривалої перерви в постачанні енергоносіїв на острів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, судно Sea Horse під прапором Гонконгу, яке перевозить близько 27 тисяч тонн російського газу, минулого місяця змінило курс і прямує до Куби. Його прибуття очікується 30 березня.

Ще один танкер – «Анатолий Колодкин» під російським прапором транспортує приблизно 100 тисяч тонн сирої нафти. За попередніми даними, він має прибути на острів 4 квітня.

У разі підтвердження поставок це стане першою доставкою енергоносіїв на Кубу за останні три місяці. Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися. Також з грудня минулого року Куба не отримувала нафту від Венесуели – одного з ключових партнерів у сфері енергетики.

Нагадаємо, що на тлі масштабного колапсу енергосистеми острова кубинський лідер звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у використанні економічної скрути як приводу для загарбання країни. За словами Діаса-Канеля, багаторічна ізоляція та блокування поставок палива з боку США є формою колективного покарання кубинців, проте він запевнив у впевненості керівництва країни навіть за найгіршого сценарію розвитку подій.

До слова адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.