Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України

Для російського диктатора Путіна іранська криза є ідеальним інструментом для досягнення власних цілей

Досвід останніх 25 років експансіоністської політики Кремля свідчить, що довіра до слів російського диктатора є стратегічною помилкою. Попри це, адміністрація Дональда Трампа, схоже, демонструє небезпечну довірливість, вважаючи, що Москва справді прагне миру в Україні. На тлі конфлікту США з Іраном стає очевидним, що Володимир Путін виявився чи не головним переможцем у цій глобальній кризі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Війна в Ірані спровокувала шок на енергетичних ринках, що, за словами експерта Деніела Єргіна, стало для Кремля справжнім «виграшем у лотерею». Стрімке зростання цін на нафту дозволяє Путіну безперебійно фінансувати агресію проти України.

Щоб стримати внутрішнє зростання цін на пальне, команда Трампа пішла на послаблення санкційного тиску. Зокрема, було надано 30-денний дозвіл Індії на купівлю російської нафти у «флоту-привида». Міністр фінансів Скотт Бессент не виключає подальшого зняття обмежень. Такий розворот подій виглядає надзвичайним: Росія отримує економічні преференції саме тоді, коли вона активно допомагає супротивнику США.

Попри заперечення Кремля, які команда Трампа схильна приймати на віру, розвіддані свідчать про глибоку військову координацію між Росією та Іраном. Згідно з ексклюзивними даними, Москва передає Тегерану тактичний досвід використання безпілотників, здобутий у війні проти України. Російські фахівці допомагають іранцям відпрацьовувати масовані атаки дронів для подолання систем ППО США та країн Перської затоки.

Окрім технологій БпЛА, Росія постачає Ірану ракети та засоби протиповітряної оборони. Це дозволяє Тегерану ефективніше протистояти американсько-ізраїльському тиску, а Путіну – мститися Вашингтону за допомогу Києву.

У середу представники Трампа, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зустрілися у Флориді зі спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Офіційно сторони лише «обговорили теми та домовилися залишатися на зв'язку». При цьому Віткофф публічно применшив значення звітів про надання Росією розвідданих Ірану, фактично покладаючись на чесне слово Москви.

Така позиція викликає занепокоєння, оскільки Стів Віткофф, який є обличчям мирних ініціатив адміністрації щодо України, часто дублює російську риторику. Нагадаємо, мирний план із 28 пунктів, над яким він працював, за оцінками аналітиків, значною мірою відображає інтереси Кремля.

Для російського керівництва іранська криза є ідеальним інструментом для досягнення власних цілей:

Захід змушений перенаправляти зброю та фінанси з України на Близький Схід;

конфлікт Трампа з європейськими союзниками через їхнє небажання воювати з Іраном грає на руку Москві;

доки США зосереджені на Ормузькій протоці, у них залишається менше важелів впливу на Росію в питаннях територіальних поступок в Україні.

Доки Дональд Трамп намагається знайти стратегію виходу з війни, яку він, ймовірно, розпочав без належного розрахунку сили ворога, Володимир Путін продовжує вести тонку гру. Він балансує між підтримкою Ірану та демонстрацією готовності до діалогу з США, водночас нарощуючи темпи наступу в Україні. Якщо американська адміністрація не змінить підхід «довіри на слово», наслідки можуть стати катастрофічними як для безпеки США, так і для майбутнього України.

Як відомо, мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.

До слова, у команді президента США Дональда Трампа заявили, що у війні Росії проти України може наближатися переломний момент, оскільки обидві сторони конфлікту демонструють ознаки виснаження.