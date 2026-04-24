Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
У 2024 році Осокіна та Грицаєнка ставали переможцями чемпіонату Росії зі стрибків

Грицаєнко: Є мета – виступити нарешті на міжнародних турнірах, вже стільки років чекаємо

Російські фігуристи Єлизавета Осокіна та Артем Грицаєнко розповіли пропагандистам, що важко переносять відсторонення від міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Є мета – виступити нарешті на міжнародних турнірах. Вже стільки років чекаємо! І, звісно, ​​поїхати на Олімпіаду. Як і більшість спортсменів. Звісно, ​​відсторонення важко нам дається.

Весь цей час ми говорили собі: «Поки ми не займемо хороші місця на чемпіонаті Росії, що нам робити на міжнародці?». Зараз так уже не працює, вже хочеться показувати себе і там, і там.

Як воно буває? Тренуєшся, виступаєш удома. А потім виїжджаєш за кордон, там у людей інша підготовка, інший менталітет. Як розминатись з ними, кататися, виступати? Це також моральне тренування. Хочеться якнайшвидше це відчути, цю боротьбу зі світом», – заявив Грицаєнко.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

