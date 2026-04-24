Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань

У 2024 році Осокіна та Грицаєнка ставали переможцями чемпіонату Росії зі стрибків

Грицаєнко: Є мета – виступити нарешті на міжнародних турнірах, вже стільки років чекаємо

Російські фігуристи Єлизавета Осокіна та Артем Грицаєнко розповіли пропагандистам, що важко переносять відсторонення від міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Є мета – виступити нарешті на міжнародних турнірах. Вже стільки років чекаємо! І, звісно, ​​поїхати на Олімпіаду. Як і більшість спортсменів. Звісно, ​​відсторонення важко нам дається.

Весь цей час ми говорили собі: «Поки ми не займемо хороші місця на чемпіонаті Росії, що нам робити на міжнародці?». Зараз так уже не працює, вже хочеться показувати себе і там, і там.

Як воно буває? Тренуєшся, виступаєш удома. А потім виїжджаєш за кордон, там у людей інша підготовка, інший менталітет. Як розминатись з ними, кататися, виступати? Це також моральне тренування. Хочеться якнайшвидше це відчути, цю боротьбу зі світом», – заявив Грицаєнко.

