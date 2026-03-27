Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод

фото: соціальні мережі

БпЛА атакували завод у Череповці, який є найбільшим у Європі виробником фосфорних добрив, азотних добрив, сірчаної та фосфорної кислот.

У ніч на 27 березня безпілотники атакували місто Череповець у Волгоградській області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місті Череповець Волгоградської області РФ внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території АТ «Апатит». Це підприємство входить до хімічного кластеру групи ФосАгро і є найбільшим у Європі виробником фосфоровмісних добрив, а також фосфорної та сірчаної кислот.

Місцеві жителі поширили відеозаписи з місця події, на яких видно масштабне загоряння.

Також цієї ночі безпілотники атакували Леніградську область у Росії. 

Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.

Як відомо, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників.

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Наразі рятувальні підрозділи ліквідують займання на території порту.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. 

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. 

