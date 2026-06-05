Збірна України з футболу відвідала поранених військовослужбовців

Під час візиту Шевченко та збірна України оголосили про передачу шпиталю 45 вакуумних насосів для терапії ран

Забарний: Щоразу коли ми виходимо на поле, ми памʼятаємо заради кого ми граємо

Збірна України, тренерський штаб та очільник УАФ Андрій Шевченко відвідали Військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У рамках збору Національної збірної в Україні гравці, тренерський штаб та президент УАФ Андрій Шевченко відвідали Військово-медичний клінічний центр Західного регіону (ВМКЦ ЗР) у Львові, щоб підтримати військовослужбовців, які отримали важкі поранення і зараз проходять лікування.

«Хлопці, ми прийшли до вас, аби висловити свою повагу та вдячність за те, що ви робите для країни. За те, що ви жертвуєте своїм здоровʼям та життям. Ми зокрема можемо грати у футбол завдяки вам. Ми памʼятаємо про подвиг кожного з вас», – заявив Роман Яремчук.

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«Щоразу коли ми виходимо на поле, ми памʼятаємо заради кого ми граємо. Бажаємо вам швидкого відновлення, аби ви приходили на стадіони. Сподіваємось, якнайшвидше побачимось в Україні на матчах на «Арені Львів», «Олімпійському», бо ви робите для цього все можливе і неможливе», – сказав Ілля Забарний.

Під час візиту Андрій Шевченко та національна збірна України оголосили про передачу шпиталю 45 вакуумних насосів для терапії ран. Апарати закуплено за власні кошти керівництвом УАФ, тренерським штабом та гравцями збірної.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)