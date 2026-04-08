Віцепрезидент США поставив під сумнів боротьбу за території в Україні

У Вашингтоні заговорили про компроміси, які раніше публічно відкидали

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія повинні піти на взаємні територіальні поступки, поставивши під сумнів ціну подальших бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Коментуючи переговорний процес щодо завершення війни, Венс заявив, що вважає недоцільними суперечки між сторонами за незначні території. Його слова прозвучали як сигнал про необхідність компромісу, зокрема і з боку України.

«Я б сказав і росіянам, і українцям: знаєте, на цьому етапі ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначно «ні», – заявив він.

Віцепрезидент США також наголосив, що остаточне рішення мають ухвалювати самі сторони конфлікту. «Тож хоча Віктор Орбан і президент Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, по суті ми можемо лише відкрити двері. Росіяни та українці мають самі через них пройти», – зазначив Венс.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини зробив низку резонансних заяв щодо України та Євросоюзу, а також відкрито підтримав прем’єр-міністра країни Віктор Орбан напередодні виборів.

Венс заявив, що в українській розвідці нібито є сили, які «намагаються вплинути на результат виборів у США і в Угорщині». Він також додав, що окремі представники української системи нібито вели агітацію на підтримку демократів перед президентськими виборами у США у 2024 році.

Окремо Венс виступив із різкою критикою Європейського Союзу, фактично підтримавши позицію угорської влади. За його словами, «бюрократи в Брюсселі» нібито намагаються послабити Угорщину.