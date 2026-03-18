Російські та білоруські бадмінтоністи пропустять Чемпіонат Європи

Артем Худолєєв
Континентальна першість відбудеться без бадмінтоністів з країн-агресорів

Чемпіонат Європи з бадмінтону пройде в іспанській Уельві з 6 по 12 квітня 2026 року

Пропагандисти інформують. що керівництво Європейської конфедерації бадмінтону (Badminton Europe) відмовилося запрошувати російських та білоруських спортсменів на квітневий Чемпіонат Європи. Про це повідомляє «Главком».

«Керівництво Badminton Europe прийняло рішення відмовити росіянам через «неможливість забезпечити безпеку». З білорусами така ж історія. Їхній безпеці теж нібито щось могло загрожувати», – розповіло джерело пропагандистів.

Нині нейтральний статус мають чотири росіянини: Родіон Алімов, Максим Оглоблін, Анастасія Боярун та Дар'я Харлампович.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

