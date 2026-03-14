Дитячий тренер з РФ зібрав з батьків понад $10 тис, а потім програв їх в онлайн-казино

Артем Худолєєв
Під час судового засідання Євген Гавришев повністю визнав свою провину

Ленінський районний суд Курська (РФ) розпочав розгляд кримінальної справи щодо тренера дитячої футбольної команди «Факел» Євгена Гавришева. Про це повідомляє «Главком».

Тренера звинувачують у шахрайстві з грошима, зібраними на виїзні збори для 33 вихованців.

За версією слідства, Гавришев запропонував батькам організувати для дітей тренувальний збір у Кисловодську. Дорослі зібрали необхідну суму та перерахували тренеру понад 843 тисячі рублів (понад $10 тис.). Однак незадовго до запланованої поїздки Гавришев повідомив, що збори скасовуються та переносяться на інші дати.

Коли батьки попросили повернути гроші тренер відповів відмовою. Відносно нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 160 Кримінального кодексу РФ (присвоєння або розтрата коштів).

Російська поліція встановила, що кошти чоловік програв у онлайн-казино. Під час судового засідання Євген Гавришев повністю визнав свою провину.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

