Дитячий тренер з РФ зібрав з батьків понад $10 тис, а потім програв їх в онлайн-казино

Під час судового засідання Євген Гавришев повністю визнав свою провину

Тренер зібрав з батьків кошти, а потім повідоми їм, що збори переносяться на інші дати

Ленінський районний суд Курська (РФ) розпочав розгляд кримінальної справи щодо тренера дитячої футбольної команди «Факел» Євгена Гавришева. Про це повідомляє «Главком».

Тренера звинувачують у шахрайстві з грошима, зібраними на виїзні збори для 33 вихованців.

За версією слідства, Гавришев запропонував батькам організувати для дітей тренувальний збір у Кисловодську. Дорослі зібрали необхідну суму та перерахували тренеру понад 843 тисячі рублів (понад $10 тис.). Однак незадовго до запланованої поїздки Гавришев повідомив, що збори скасовуються та переносяться на інші дати.

Коли батьки попросили повернути гроші тренер відповів відмовою. Відносно нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 160 Кримінального кодексу РФ (присвоєння або розтрата коштів).

Російська поліція встановила, що кошти чоловік програв у онлайн-казино. Під час судового засідання Євген Гавришев повністю визнав свою провину.

