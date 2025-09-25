Криворог: Люди старшого віку розуміють дії Путіна і не засуджують

27-річний російський футболіст Марк Криворог, який виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте», заявив, що половина іспанців підтримують російського диктатора Володимира Путіна. Про це інформує «Главком».

Як ставляться до Путіна?

По-різному. Дехто його поважає. Люди старшого віку розуміють його дії і не засуджують. При цьому такі європейці дивуються, чому Ізраїль і Палестина не відсторонені від турнірів – на відміну від Росії. Ще вони не розуміють, навіщо заохочувати українців.

Чи багато іспанців за Путіна?

Напевно, 50 на 50. Ті, хто старші, розуміють: все не так просто, і рішення Путіна мають причину глибшу, ніж здається.

Чи береш участь у дискусіях?

Загалом не обговорюю з ними політику. Ідеальний компроміс.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».