Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було

Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці

Російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника очільника Кремля Юрія Ушакова.

Ушаков стверджує, що під час зустрічі на Алясці лідери США та РФ нібито домовилися «як діяти далі» в контексті російсько-української війни. Водночас, за його словами, конкретних пропозицій щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів наразі немає.

«Поки те, що транслюється в пресі, це не зовсім те, про що домовлялися. Зараз всі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським, але конкретно, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.