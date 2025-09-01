Головна Світ Політика
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці
фото: Білий дім

За словами помічника Путіна, під час зустрічі на Алясці лідери США та РФ нібито домовилися «як діяти далі» в контексті війни

Російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника очільника Кремля Юрія Ушакова.

Ушаков стверджує, що під час зустрічі на Алясці лідери США та РФ нібито домовилися «як діяти далі» в контексті російсько-української війни. Водночас, за його словами, конкретних пропозицій щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів наразі немає.

«Поки те, що транслюється в пресі, це не зовсім те, про що домовлялися. Зараз всі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським, але конкретно, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Теги: переговори Володимир Зеленський путін

На думку аналітиків, Росія не погодиться на присутність військ з країн НАТО як частину гарантій безпеки для України
Кремль відкине пропозиції гарантій безпеки Україні від США та Європи – ISW
27 серпня, 07:17
Віткофф: Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу
Віткофф: Путін висловив бажання закінчити війну
27 серпня, 05:33
Російська уповноважена повідомила, що зустріч нібито відбулася за посередництва Білорусі
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
25 серпня, 06:50
«Фламінго» – це крилата ракета великої дальності повністю українського виробництва
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Кремль розкрив подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним
19 серпня, 01:51
Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?
Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
18 серпня, 10:15
Президент Франції заявив, що країна «залишається рішуче на боці України» та продовжуватиме тісно співпрацювати з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським
«За 30 років Росія не виконувала власні зобов'язання». Макрон підсумував зустріч Трампа і Путіна
16 серпня, 14:39
Путін не втратив нагоди поїздити лімузином Трампа
Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS
16 серпня, 12:22
У Литві відверто незадоволені заявами Путіна на Алясці
Газлайтинг від Путіна: Литва прокоментувала підсумки зустрічі на Алясці
16 серпня, 10:40

