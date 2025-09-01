Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
За словами помічника Путіна, під час зустрічі на Алясці лідери США та РФ нібито домовилися «як діяти далі» в контексті війни
Російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника очільника Кремля Юрія Ушакова.
Ушаков стверджує, що під час зустрічі на Алясці лідери США та РФ нібито домовилися «як діяти далі» в контексті російсько-української війни. Водночас, за його словами, конкретних пропозицій щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів наразі немає.
«Поки те, що транслюється в пресі, це не зовсім те, про що домовлялися. Зараз всі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським, але конкретно, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було», – каже він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.
До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».
Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.
