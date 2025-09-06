Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні

Росія робить вигляд, що прагне припинити війну, і тим самим дезінформує українське суспільство

Держава-агресор і її представники намагаються петляти

Росія займається імітацією переговорів щодо припинення війни, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України. Як інформує «Главком», таку думку висловив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.Live. Він зазначив, що офіційні представники РФ роблять усе можливе для зриву мирних переговорів, щоб потім звинуватити у цьому Україну.

«Держава-агресор і її представники намагаються петляти, як то кажуть. Тобто часто видавати або бажане за дійсне, або імітувати бажання переговорів, або перекидати всю відповідальність на Україну, мовляв, ну дивіться, які недоговороздатні», – сказав Юсов.

Як пояснив представник ГУР, така гра – це частина стратегії з дезінформації, яка спрямована на українське населення та союзників, але вони розуміють, хто справжній агресор у війні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві.

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

До слова, європейські політики відреагували на запрошення диктатора та запропонували для нього альтернативу.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

Своєю чергою депутат Європейського парламенту Ріхардс Колс зазначив, що європейські лідери були б раді зустрітися з Путіним у Гаазі.