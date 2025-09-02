Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним

Президент США: «Ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити»

Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в The Scott Jennings Show.

«Я дуже розчарований ним (Путіним – «Главком»), у нас були прекрасні стосунки… Тисячі людей помирають, ця війна не має сенсу і ніколи б не почалась, якби я був президентом», – заявив Трамп.

Американський лідер додав, що «робитиме щось, щоб допомогти людям жити». «Знаєте, це не питання України… 7 тис. людей помирають щотижня, переважно солдати. І якщо я можу допомогти це зупинити, думаю, я маю обов’язок це зробити», – додав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.