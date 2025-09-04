Каллас заявила, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї кидають виклик міжнародному порядку

Як відомо, Путін, Сі та Кім вперше за декілька років разом зустрілись на військовому параді у Пекіні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї в Пекіні як «прямий виклик міжнародному порядку», передає «Главком».

Каллас підкреслила, що присутність Сі Цзіньпіна поруч з Путіним і Кім Чен Ином символізує не просто антизахідну риторику, а спробу побудувати «антизахідний новий світовий порядок».

За словами представниці ЄС, в той час, як західні лідери прагнуть до об'єднання в дипломатії, альянс, який включає автократичні режими, шукає швидкий шлях до нового світового порядку. Вона підкреслила, що підтримка Китаєм війни Росії в Україні є частиною цих зусиль, і Європа повинна протистояти цим реаліям.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який проходив у Китаї.

Трамп заявив, що розуміє, чому Китай влаштував цей парад. «Я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів, чому вони це робили: вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав», – каже він.

Раніше американський президент передав послання Сі, Путіну та Кіму. Він заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США.