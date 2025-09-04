Головна Світ Політика
Каллас заявила, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї кидають виклик міжнародному порядку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Каллас заявила, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї кидають виклик міжнародному порядку
фото: Reuters

Як відомо, Путін, Сі та Кім вперше за декілька років разом зустрілись на військовому параді у Пекіні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї в Пекіні як «прямий виклик міжнародному порядку», передає «Главком».

Каллас підкреслила, що присутність Сі Цзіньпіна поруч з Путіним і Кім Чен Ином символізує не просто антизахідну риторику, а спробу побудувати «антизахідний новий світовий порядок».

За словами представниці ЄС, в той час, як західні лідери прагнуть до об'єднання в дипломатії, альянс, який включає автократичні режими, шукає швидкий шлях до нового світового порядку. Вона підкреслила, що підтримка Китаєм війни Росії в Україні є частиною цих зусиль, і Європа повинна протистояти цим реаліям.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який проходив у Китаї.

Трамп заявив, що розуміє, чому Китай влаштував цей парад. «Я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів, чому вони це робили: вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав», – каже він.

Раніше американський президент передав послання Сі, Путіну та Кіму. Він заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США.

Теги: путін парад Сі Цзіньпін Кая Каллас Кім Чен Ин Європейський союз

