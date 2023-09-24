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Російський олімпійський чемпіон Нагорний потрапив під санкції Канади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Російський олімпійський чемпіон Нагорний потрапив під санкції Канади
Нагорний раніше також потрапив і до українських санкційних списків

Нагорний є начальником головного штабу російської молодіжної військово-патріотичної організації «Юнармія»

Канада запровадила санкції проти російського спортивного гімнаста та олімпійського чемпіона Нікіти Нагорного. 

Він також є начальником головного штабу російської молодіжної військово-патріотичної організації «Юнармія», проти якої Канадою також введено санкції.

Варто зазначити, що гімнаст раніше також потрапив і до українських санкційних списків.

26-річний Нагорний є заслуженим майстром спорту росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, під санкції Канади потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.

 

Теги: спортивна гімнастика санкції Канада Нікіта Нагорний

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