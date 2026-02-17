Організатори тенісного турніру в Мексиці заборонили учасникам вживати м'ясо: названо причину

Турнір в Акапулько є одним з найпрестижніших тенісних змагань у Південній Америці

Керівники змагань запевняють, що тенісистам буде чим замінити м'ясо

Організатори престижного тенісного турніру серії ATP 500, що пройде в мексиканському Акапулько з 23 лютого по 1 березня 2026 року, ухвалили рішення щодо заборони учасникам харчуватися м'ясом. Про це повідомляє «Главком».

Причини відмови від м'яса

Цього сезону з меню офіційного ресторану для гравців повністю зникне м’ясо. Такий крок є не екологічною ініціативою, а вимушеним заходом безпеки: організатори прагнуть максимально захистити атлетів від випадкового потрапляння в організм заборонених речовин, які можуть міститися у продуктах тваринного походження.

Головною причиною м’ясної заборони стали неодноразові попередження Всесвітнього антидопінгового агентства. Експерти наголошують, що в Мексиці та Колумбії фермери часто використовують потужні анаболічні стероїди, зокрема болденон, для відгодівлі великої рогатої худоби. Для звичайної людини це не становить загрози, проте для професійного спортсмена навіть мізерна частка такої речовини в організмі може призвести до позитивного допінг-тесту та миттєвої дискваліфікації.

Випадки потрапляння допінгу до організму через м'ясо

Рішення організаторів в Акапулько базується на реальних випадках, які ледь не зруйнували кар’єри тенісистів. Так, у лютому 2025 року було остаточно знято звинувачення з бразильця Ніколаса Занеллато, у пробі якого виявили болденон після турніру в Колумбії. Слідство довело, що причиною стало саме забруднене м’ясо. Ще більш резонансною була справа британки Тари Мур, яка витратила 19 місяців на доведення своєї невинності після аналогічного інциденту. Щоб уникнути подібних багатомісячних розглядів і репутаційних втрат, турнір в Акапулько вирішив повністю виключити ризикований продукт із раціону.

Попри відсутність м’яса, організатори запевняють, що гравці отримуватимуть повноцінний об’єм білка, необхідний для високих навантажень. Тенісистам запропоновано перейти на рибу, морепродукти, яйця, молочні продукти та бобові. Такий раціон вважається безпечним і адаптованим до вимог професійної діяльності та відновлення.

Нагадаємо, що колумбійський тенісист показав зневажливий жест трибунам і спричинив бійку.