Колумбійський тенісист показав зневажливий жест трибунам і спричинив бійку

Ніколас Мехія є одним з найперспективніших колумбійських гравців, який досягав успіхів на юніорському рівні

Ніколас Мехія не вбачав нічого поганого у своїх діях

Поєдинок Кубка Девіса між збірними Марокко та Колумбії перетворився на місце фізичної сутички. Про це повідомляє «Главком».

Причина невдоволення марокканської публіки

Колумбійський тенісист Ніколас Мехія став ворогом №1 для місцевих вболівальників після того, як вирішив «заспокоїти» трибуни в найбільш провокативний спосіб. 25-річний Мехія здобув важку перемогу над 18-річним марокканцем Редою Беннані (6:1, 6:7, 6:2), що гарантувало Колумбії прохід до плейоф Світової групи. Проте замість традиційного потиску рук, колумбієць повернувся до глядачів і приклав палець до губ, закликаючи вболівальників замовкнути.

Цей жест миттєво сприйняли як демонстративну зневагу, особливо з огляду на те, що матч проходив на домашній арені марокканської збірної та мав принципове значення для обох команд. Атмосфера на трибунах і без того була напруженою через драматичний перебіг поєдинку та статус вирішальної гри протистояння.

Реакція марокканців

Після жесту колумбійця на корт полетів град порожніх пляшок з-під води та іншого сміття. Словесна перепалка між гравцями швидко переросла у фізичні сутички між тренерськими штабами обох команд. Ситуація стала настільки неконтрольованою, що Мехію та його партнерів довелося виводити з арени під щільним конвоєм правоохоронців, які прикривали спортсменів від розлюченого натовпу. Матч було завершено з затримкою, а суддівська бригада зафіксувала інцидент у офіційному рапорті, який уже передано до Міжнародної федерації тенісу. Організатори змагань також були змушені екстрено залучити додаткові сили безпеки для запобігання подальшим заворушенням.

Марокканська сторона заявила, що поведінка Мехії була «неповагою до молодого гравця та всієї нації». Натомість колумбійці наполягають, що трибуни протягом усього матчу чинили на Ніколаса неймовірний тиск, вигукуючи образи під час подач. Попри скандальний фінал, результат залишається незмінним: Колумбія крокує далі, а марокканська федерація тенісу може отримати серйозні штрафні санкції від ITF за неналежну поведінку вболівальників.

Очікується, що дисциплінарний комітет ITF розгляне справу найближчими днями та ухвалить рішення щодо можливих фінансових штрафів або санкцій, пов’язаних із проведенням домашніх матчів у майбутньому. Сам Мехія після гри утримався від детальних коментарів, обмежившись короткою заявою про складні умови та емоційну напругу поєдинку.

Нагадаємо, що тенісистка Олександра Олійникова відмовилася від рукостискання з угорською тенісисткою, яка їздила в Росію.