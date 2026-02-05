Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA
Для успіху в 1/4 фіналу Олійниковій вистачило двох сетів
фото: Reuters

Олійникова у чвертьфіналі турніру у Клуж-Напоці обіграла 33-ю ракету світу китаянку Ван Сіньюй

Українська тенісистка Олександра Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA. Про це повідомляє «Главком».

Перемога Олійникової в 1/4 фіналу

Олійникова у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці обіграла 33-ю ракету світу китаянку Ван Сіньюй.

Для успіху Олійниковій вистачило двох сетів. У першій партії вона дозволила суперниці оформити брейк на старті, але швидко відповіла двома власними та здобула перемогу 6:4.

У другому сеті точилася рівна боротьба. За рахунку 4:4 українка впевнено взяла гейм на своїй подачі, а потім зробила брейк – 6:4.

WTA 250, Клуж-Напока, чвертьфінал

Олександра Олійникова (Україна) – Ван Сіньюй (Китай) – 6:4, 6:4.

Нагадаємо, Олійникова заявила, що не братиме участі в традиційному передматчевому спільному фото і не потискатиме руку угорській тенісистці Анні Бондар під час їхнього матчу.

Як Олійникова пояснила своє рішення

«Анна Бондар брала участь у виставковому турнірі «Трофеї Північної Пальміри» в грудні 2022 року – турнірі, організованому в Росії як демонстративне ігнорування міжнародних санкцій і обмежень, накладених на країну-агресора. Цей турнір було профінансовано коштами компанії «Газпром», одного з ключових фінансових стовпів російської військової машини.

Це ті самі гроші, за які Росія вбиває і калічить українських жінок і дітей. Це ті самі гроші, якими знищують наших батьків, братів і чоловіків, які на своїй землі захищають свої сім'ї, міста і села», – заявила українка.

Олійникова нагадала, що рішення Бондар про участь у турнірі в Росії було ухвалене після того, як світ дізнався про масові злочини російської армії в Бучі, Ірпені та Ізюмі, а також після визволення Херсона, де було виявлено масові поховання, катівні та задокументовано численні випадки тортур і сексуального насильства з боку російських військових.

«Поїхати в грудні 2022 року на турнір у росію і прийняти оплату з коштів «Газпрому» – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло - тільки 80 років потому», – заявила Олійникова.

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дискваліфікація Назарової закінчиться 9 січня 2030 року
Російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок
Вчора, 18:39
Зустріч між Олійниковою та Бондар тривала близько півтори години
Олійникова вперше у кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру WTA
3 лютого, 12:57
Джокович 10 разів ставав переможцем Australian Open – це є рекордом. У 2012 році він виграв цей турнір втретє.
Ракетку Джоковича, якою він грав у 2012 році, було продано за рекордну суму
2 лютого, 10:11
Люксембург стане наступним суперником українських тенісистів
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
27 сiчня, 22:00
Путінцева сенсаційно дісталася четвертого кола першого Грендслему сезону
Одіозна Путінцева з черговим скандалом пройшла до 1/8 Australian Open
23 сiчня, 11:23
Стакусич не змогла дограти поєдинок Australian Open
Канадська тенісистка залишила гру Australian Open на кріслі колісному
19 сiчня, 12:04
Кіченок є переможницею двох турнірів серії Grand Slam
Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA
15 сiчня, 21:16
Світоліна у першому колі зіграє з Букшою
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
15 сiчня, 10:30
Prep School є пілотним освітнім проєктом Фонду Марти Костюк
Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном
13 сiчня, 12:20

Новини

Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ
Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ
Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу
Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу
Італія оголосила про кібератаки з боку Росії перед Олімпіадою-2026
Італія оголосила про кібератаки з боку Росії перед Олімпіадою-2026
Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA
Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA
Третя ракетка Франції Юго Умбер підозрюється у договірному матчі
Третя ракетка Франції Юго Умбер підозрюється у договірному матчі

Новини

Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua