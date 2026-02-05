Олійникова у чвертьфіналі турніру у Клуж-Напоці обіграла 33-ю ракету світу китаянку Ван Сіньюй

Українська тенісистка Олександра Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA. Про це повідомляє «Главком».

Перемога Олійникової в 1/4 фіналу

Олійникова у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці обіграла 33-ю ракету світу китаянку Ван Сіньюй.

Для успіху Олійниковій вистачило двох сетів. У першій партії вона дозволила суперниці оформити брейк на старті, але швидко відповіла двома власними та здобула перемогу 6:4.

У другому сеті точилася рівна боротьба. За рахунку 4:4 українка впевнено взяла гейм на своїй подачі, а потім зробила брейк – 6:4.

WTA 250, Клуж-Напока, чвертьфінал

Олександра Олійникова (Україна) – Ван Сіньюй (Китай) – 6:4, 6:4.

Нагадаємо, Олійникова заявила, що не братиме участі в традиційному передматчевому спільному фото і не потискатиме руку угорській тенісистці Анні Бондар під час їхнього матчу.

Як Олійникова пояснила своє рішення

«Анна Бондар брала участь у виставковому турнірі «Трофеї Північної Пальміри» в грудні 2022 року – турнірі, організованому в Росії як демонстративне ігнорування міжнародних санкцій і обмежень, накладених на країну-агресора. Цей турнір було профінансовано коштами компанії «Газпром», одного з ключових фінансових стовпів російської військової машини.

Це ті самі гроші, за які Росія вбиває і калічить українських жінок і дітей. Це ті самі гроші, якими знищують наших батьків, братів і чоловіків, які на своїй землі захищають свої сім'ї, міста і села», – заявила українка.

Олійникова нагадала, що рішення Бондар про участь у турнірі в Росії було ухвалене після того, як світ дізнався про масові злочини російської армії в Бучі, Ірпені та Ізюмі, а також після визволення Херсона, де було виявлено масові поховання, катівні та задокументовано численні випадки тортур і сексуального насильства з боку російських військових.

«Поїхати в грудні 2022 року на турнір у росію і прийняти оплату з коштів «Газпрому» – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло - тільки 80 років потому», – заявила Олійникова.