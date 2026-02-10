Дербі українок у Катарі. Як пройшов поєдинок між Світоліною та Ястремською
Перша ракетка України підтвердила свій статус у протистоянні зі співвітчизницею
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська перетнулися у другому колі Qatar Open. Про це повідомляє «Главком».
Представниця чільної десятки відразу захопила ініціативу. Світоліна розпочала перший сет із чотирьох виграних геймів поспіль. Коли ж Ястремська розмочила рахунок, то суперниця швидко довела партію до перемоги.
За тим же сценарієм пішов і другий сет. Цього разу Світоліна взяла три гейми поспіль. Утім, Ястремська зуміла навязати боротьбу. Невдовзі вона зрівняла рахунок (4:4), але Світоліна таки дотиснула опонентку.
Qatar Open. Друге коло
Даяна Ястремська (Україна) – Еліна Світоліна (Україна, 7) – 1:6, 4:6
Нагадаємо, раніше Світоліна дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Там українка поступилася нейтральній білорусці Аріні Соболенко. Натомість Ястремська зачохлила ракетку в Мельбурні ще в першому колі.
На початку січня Світоліна виграла турнір у новозеландському Окленді. У фіналі вона здолала китайську тенісистку Ван Сіньюй. Цей титул став для першої ракетки України 19-м у кар'єрі.
